Эксперт рассказал о последствиях возможного отказа Киева от прямых переговоров

Если Киев откажется от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным прямых переговоров в Стамбуле, то причина проблем с урегулированием украинского конфликта станет ясна. Об этом 11 мая сообщил политолог Вячеслав Беляков в беседе с «Известиями».

«Если это предложение будет принято, то будет возможность достичь устойчивых длительных договоренностей. Если это предложение будет отвергнуто, то в этом случае всем партнерам, которые прилагают усилия для того, чтобы достичь договоренностей и урегулировать конфликт, будет ясно, в чем, собственно, и в ком проблема этого урегулирования находится», — сказал политолог.

По его словам, российская сторона в любом случае выигрывает, несмотря на ответ Киева на предложение. Кроме того, Беляков уточнил, что переговоры в Стамбуле, вероятно, хорошо проработаны Россией, поскольку она, скорее всего, обсудила свои позиции с партнерами.

Путин 11 мая в ходе пресс-конференции сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.