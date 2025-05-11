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Финансист предупредила россиян о новом ограничении на переводы денег

Финансист Ермилова: новые ограничения на переводы для россиян введут с 30 мая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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На территории России с 30 мая начнут действовать новые ограничения на переводы денежных средств, потому люди, не открывшие банковский счет, не смогут переводить более чем 100 тыс. рублей. При этом если сумма денежного трансфера окажется выше, то человеку придется пройти полную идентификацию личности в банке. Об этом 11 мая сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

«С 30 мая 2025 года в рамках антиотмывочного законодательства у нас вводятся определенные ограничения, связанные с суммой перевода. При упрощенной идентификации можно будет переводить не более 100 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте. Это касается также электронных средств», — сказала Ермилова в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, она отметила, что согласно действующему законодательству, человек в праве переводить сумму не более 15 тыс. рублей без упрощенной идентификации личности. Однако если сумма превышает данный порог, то необходимо произвести дополнительное подтверждение. При этом максимальный размер перевода при такой идентификации не установлен.

Начиная с 30 мая, людям при переводе более 100 тыс. рублей придется проходить полную идентификацию личности, указывая место регистрации, фактического проживания, возможные бенефициары и цель, с которой производится банковский перевод.

«Сейчас регуляторы на уровне законодательства РФ борются с легализацией доходов, поступивших преступным путем, и выводом капитала из нашей страны. Мера, которая сейчас вводится, направлена на решение этих вопросов», — заявила финансист.

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Председатель коллегии адвокатов «ВМ-право» Денис Цыплаков 28 апреля сообщил о том, что проблема вовлечения детей и подростков в дропперские схемы требует срочного внимания со стороны родителей, правоохранительных органов и финансовых институтов. Адвокат подчеркнул, что не все случаи подпадают под уголовное преследование. Например, если человек случайно получил незаконно выведенные деньги и вернул их, это не считается преступлением — нет умысла. Но если карту передали за вознаграждение, то это уже соучастие.

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