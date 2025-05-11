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Сюжет:

В Совфеде указали на находящуюся на стороне РФ инициативу в конфликте на Украине

Сенатор РФ Клишас: инициатива в украинском конфликте на стороне России
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В украинском конфликте Россия держит инициативу на своей стороне, несмотря на все усилия европейских «друзей» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 11 мая заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Несмотря на все усилия «друзей» Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении», — написал он в своем Telegram-канале.

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 11 мая заявил, что РФ предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в ходе встречи в Стамбуле. Он подчеркнул, что возможное перемирие не должно стать прологом к продолжению конфликта после довооружения и доукомплектования Киева.

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