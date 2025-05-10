Путин с удовольствием принял приглашение Гунбы посетить Абхазию

Лидер Абхазии Бадра Гунба 10 мая в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле пригласил его посетить республику в любое время.

«Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, хочу пригласить вас от своего имени, от народа Абхазии, посетить нашу республику в любое удобное для вас время», — заявил Гунба.

Путин в свою очередь принял приглашение и отметил, что приедет в Абхазию с визитом в удобное время.

«С удовольствием. Мы с вами определимся потом», — сказал президент РФ.

Путин в ходе встречи с Гунбой подчеркнул, что Россия готова продолжать сотрудничество с Абхазией в экономической и гуманитарной сферах, в частности в сферах образования, здравоохранения и туризма.