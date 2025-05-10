Белоусов заявил о возможности повысить боеспособность Буркина-Фасо

Совместная работа с Россией может повысить боевые возможности армии Буркина-Фасо. Об этом 10 мая заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на встрече с коллегой из Буркина-Фасо Селестеном Симпоре.

«Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии», — заявил Белоусов.

Кроме того, глава Минобороны РФ отметил, что Москва поддерживает Уагадугу в желании «отстаивать суверенитет» и выражать свою позицию. Он подчеркнул, что Буркина-Фасо — «близкий друг», с которым у России есть много общих задач и проектов.

Ранее в этот же день глава ведомства на встрече с коллегой из Нигера Салифу Моди отметил, что РФ рассматривает конфедерацию Сахеля как желание Нигера, Буркина-Фасо и Мали укреплять военные связи. Помимо этого, он сообщил, что отношения с Африкой имеют для России долгосрочный характер и находятся на личном контроле президента Российской Федерации Владимира Путина.