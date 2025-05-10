СМИ сообщили о возрождении христианства в западных странах благодаря молодежи

Христианство начинает возвращаться в США и другие западные страны, и во главе этих изменений стоит молодежь. Об этом 10 мая сообщил портал Axios.

«Представители поколения Z, особенно мужчины, на самом деле чаще посещают еженедельные религиозные службы, чем миллениалы и даже некоторые представители поколения X», — говорится в материале.

Как указано в публикации, именно молодежь «возглавляет религиозное возрождение Америки». Среди старших поколений наблюдается гендерный разрыв среди христиан — женщины более религиозны, чем мужчины. Однако среди представителей поколения Z этот разрыв сократился, так как молодые мужчины присоединяются к церкви, а молодые женщины ее покидают.

«Многие молодые люди обратились к религии, чтобы найти общность и новые связи после многих лет изоляции, вызванных пандемией [COVID-19], которая сильнее всего ударила по поколению Z», — уточнили журналисты портала.

По информации Axios, во Франции Римско-католическая церковь крестила более 17 тыс. человек, что стало самым большим показателем за последние 20 лет. Доля жителей Великобритании в возрасте от 18 до 24 лет, посещающих церковь не реже одного раза в месяц, выросла с 4% в 2018 году до 16% на сегодняшний день.

Ранее, 8 мая, новым папой римским избрали кардинала Роберта Прево из США. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV, интронизация понтифика состоится на мессе 18 мая.