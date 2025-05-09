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Ватикан объявил дату интронизации папы римского Льва XIV

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Фото: Vatican Media/Handout via REUTERS
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Церемония интронизации папы римского Льва XIV состоится в воскресенье, 18 мая. Об этом 9 мая сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление Ватикана, опубликованное в пятницу.

«Лев XIV будет официально интронизирован как папа римский на мессе 18 мая и проведет свою первую общую аудиенцию 21 мая», — уточнили на сайте.

На интронизации понтифика традиционно присутствуют делегации высокопоставленных гостей со всего мира.

Отмечается, что Лев XIV попросил всех руководителей ватиканских офисов, которые утратили свои должности после смерти папы Франциска, вернуться к исполнению своих обязанностей до дальнейших указаний. Он отметил, что хотел бы посвятить время «размышлениям, молитвам и диалогу», прежде чем принимать окончательные решения о назначениях.

Первосвященник из-за моря: новым папой римским стал американец
Роберт Фрэнсис Превост взял имя Лев XIV

О том, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США, стало известно 8 мая. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префектом дикастерии по делам епископов, представителем ордена августинцев. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.

Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского с избранием. Он также пожелал успехов в исполнении возложенной «высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

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