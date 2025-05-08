Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского Льва XIV с избранием. Телеграмма 8 мая опубликована на сайте Кремля.

«Уверен, что конструктивный диалог и взаимодействие, налаженные между Россией и Ватиканом, будут и далее развиваться на основе объединяющих нас христианских ценностей», — сказал российский лидер.

Путин также пожелал успехов в исполнении возложенной «высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия».

В этот день стало известно, что новым папой римским избран кардинал Роберт Прево из США. Он является первым американским кардиналом с латиноамериканскими корнями, префект дикастерии по делам епископов, представитель ордена августинцев. Он был возведен в кардинальский сан в 2023 году. В качестве понтифика он принял имя Лев XIV.