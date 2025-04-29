Тонущая лодка: в Финляндии падает популярность лютеранской церкви

В Финляндии государство резко срезало финансирование местной лютеранской церкви. В связи с этим церковники предупредили, что больше не смогут осуществлять возложенную на них функцию погребения, и предложили передать ее государственным учреждениям. Однако власти, отказывающие церкви в прежних объемах содержания, всего лишь следуют общественным настроениям: популярность лютеранства в стране падает. Отчасти в этом вина и самой церкви, которая пыталась подстроиться под новые тренды и в результате стала терять привлекательность в глазах верующих . Подробности — в материале «Известий».

Больше нет денег на похороны

24 апреля финское правительство провело совещание по госбюджету на 2026–2029 годы. План предусматривает снижение налогового бремени, но в то же время и сокращение расходов на помощь развивающимся странам и госсубсидий, выделяемых муниципалитетам и различным учреждениям. В частности, финансирование финской Евангелическо-лютеранской церкви (главная в стране религиозная конфессия) в 2026–2027 годах «срежут» на €20 млн. Стоит отметить, что это сокращение не первое — при утверждении бюджета нынешнего года правительство уже договорилось уменьшить финансирование церкви, причем тоже на €20 млн.

В церкви выразили крайнее беспокойство. По словам руководителя канцелярии церковного управления Пекки Хуокуна, им, возможно, придется отказаться от некоторых функций, в частности от погребения умерших. Хуокуна предупредил, что они не могут бесконечно повышать взимаемую с финнов плату за погребение, а церковная десятина не может постоянно использоваться для общественных целей. По его мнению, раз уж государство не хочет больше финансировать церковь в прежнем объеме, то похоронные услуги можно было бы передать, например, в округа служб социального обеспечения (отвечают за организацию здравоохранения, социальной защиты и неотложной помощи в регионах).

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Хуокуна напомнил, что в 2003 году государство договорилось с церковью о том, что 80% расходов на похоронные услуги покрываются из госбюджета. «Государство перестало выполнять условия соглашения. Теперь государственное финансирование даже в этом году не покрывает наших расходов на похоронные услуги», — заявил глава канцелярии церковного управления. Отметим, что в настоящее время похоронные услуги равно предоставляются в Финляндии всем жителям — вне зависимости от того, является ли человек членом церкви. Помимо Евангелическо-лютеранской церкви услуги по организации похорон оказывает также Православная церковь Финляндии.

Добавим, что с мая в Хельсинки начнут взимать плату в размере €10 в день за хранение тел в моргах. По словам эксперта по богослужебной жизни Терхи Паананен, таким образом столичные власти намерены решить проблему с переполненными моргами. При этом в столице Финляндии хранение тел усопших будет бесплатным в течение трех недель после получения разрешения на захоронение. Плата будет взиматься по истечении этого срока, уточняет издание Helsingin Sanomat. А вот, к примеру, в городе Вантаа плата за ежедневное хранение тел в моргах после трех недель взимается в размере €11 ежедневно. «Такая практика позволяет создать небольшое давление и побудить к скорейшему погребению», — полагает Паананен.

Отмененный концерт

О падении интереса к религии в Финляндии свидетельствует и история, случившаяся минувшей осенью в одной из средних школ, находящихся в общине Киркконумми. В актовом зале этой школы должно было состояться бесплатное совместное выступление Финского барочного оркестра и Хельсинкского камерного хора. Программа концерта включала в себя ораторию «Мессия» Генделя, текст которой основан на Священном Писании и рассказывает о жизни Иисуса Христа.

Внезапно школа отменила концерт — всего за пару дней до запланированного выступления. По словам организаторов несостоявшегося мероприятия, причиной его отмены стали религиозные отсылки в музыке, которую собирались на нем играть. Директор школы отказался говорить об этой ситуации с прессой, а вместо него с журналистами поговорила чиновница Астрид Каубер, глава муниципального управления образования Киркконумми. Каубер выступила в защиту директора — по ее словам, он согласовывал с ней решение об отмене концерта и они оба не безбожники, а перестраховщики.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Каубер сослалась на свежие рекомендации национального управления образования, согласно которым школы должны заранее информировать родителей и опекунов школьников о проводимых в школах мероприятиях и их содержании. Считается, что это даст взрослым время отреагировать — в случае если они почувствуют, что предстоящее событие не соответствует их взглядам на жизнь. «Однако лишь только за пару дней до концерта мы узнали, что будет представлено либретто о жизни Иисуса», — жалуется Каубер. По ее словам, организаторы концерта предупредили об этом слишком поздно и времени на то, чтобы поставить в известность родителей и дождаться от них обратной связи, уже не оставалось. «Директор почувствовал, что не может за пару дней дозвониться до всех опекунов и организовать замену программы для тех, кто не захочет присутствовать на этом концерте», — объясняет Астрид Каубер.

Эти объяснения удовлетворили далеко не всех. Даже сам министр образования Андерс Адлеркройц счел, что школьное руководство в данном случае подошло к исполнению правил слишком уж рьяно и никакой нужды в отмене концерта не было. В своем блоге Адлеркройц пишет, что многовековая культурная история Финляндии и Европы тесно связана с христианством, что никаких резонов забывать и отказываться от этого у финнов нет. В свою очередь, Лаура Каяндер, администратор пострадавших от отмены музыкантов, отнюдь склонна винить директора. «Я прекрасно понимаю, что школа не хотела рисковать. Ведь тот или иной родитель мог потребовать компенсацию за воздействие христианских ценностей на их ребенка», — поясняет Каяндер. Она передает слова директора школы, запретившего концерт: тот сетует, что в настоящее время при организации различных культурных мероприятий в учебных заведениях нужно слишком много думать и прикидывать — как никого не обидеть, не оскорбить. В итоге он пришел к выводу, что проще отменить концерт.

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Опасения директора небезосновательны — у него перед глазами есть конкретный пример. Не так давно национальный совет по вопросам недискриминации и равенства настоятельно порекомендовал школе в Хямеэнлинне (область Канта-Хяме на юге Финляндии) выплатить «компенсацию» в размере €1500 родителям одного неверующего ученика. Учебное заведение уличили в том, что оно организовало концерт религиозной музыки c исполнением христианских песнопений, о чем заранее не сообщило родителям ученика.

Слишком уж «затолерантились»

Свежее социологическое исследование, итоги которого были обнародованы в октябре 2024 года, показало, что за последние четыре года число верующих в стране уменьшилось. Без каких-либо сомнений в Бога-вседержителя веруют почти 40% финнов. Около одной пятой населения абсолютно нерелигиозны. Остальные не определились с твердым мнением. Атеистов особенно много в среде мужчин в возрасте до сорока лет, женщины же несколько более религиозны. Номинально 63,6% населения Финляндии принадлежит к местной Евангелическо-лютеранской церкви — но для многих, как оказывается, эта принадлежность чисто формальная.

Спад религиозности в обществе отчасти объясняется и стремлением самой церкви встроиться в восторжествовавшую в Финляндии идеологию тотальной толерантности. Например, когда в 2014 году финский парламент узаконил однополые браки, архиепископ Кари Мякинен, примас Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии, высказал свои поздравления всем, кто радовался этому решению. Однако после его заявления люди начали в большом количестве выходить из ЕЛЦФ — они объясняли этот шаг тем, что данная церковь больше не живет в соответствии с учением Священного Писания. После двух лет ожесточенных обсуждений в церкви всё же заявили, что будут венчать только мужчин с женщинами, но к тому времени авторитет этой религиозной организации в глазах верующих оказался изрядно подорван.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Однако финскую церковь продолжало «штормить» и далее: в июне 2019-го ее руководство объявило, что они намерены принять участие в Helsinki Pride — крупнейшем в стране мероприятии, посвященном «защите прав» сексуальных меньшинств (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). На это отрицательно отреагировали некоторые известные в обществе люди — например, бывшая министр внутренних дел Финляндии и экс-глава местной партии «Христианские демократы» Пяйви Рясянен. «Идеологической целью мероприятия Pride является гордость за отношения, которые в Библии последовательно характеризуются как греховные и противоречащие воле Бога», — заявила Рясянен. После обнародования ее слов из церкви в течение только одного дня вышли 350 человек.

На письмо Рясянен ответил архиепископ Евангелическо-лютеранской церкви Тапио Луома. «Речь не идет о выражении позиции по закону о браке, а о том, что послание церкви направлено на всех. Собрание епископов в своем докладе о браке отмечает, что церковь принадлежит всем и однополые пары — всегда желанные гости в церкви», — заявил архиепископ. В свою очередь, организаторы Helsinki Pride сообщили, что участие представителей церкви в гей-параде является частью «длительного процесса, в течение которого церковь открывает свои двери для секс-меньшинств».

Есть и другая линия разлома. Еще в 1986 году ЕЛЦФ узаконила в своих рядах женщин-священников. Более того, финский суд отказал местным консерваторам в праве отказа от услуг женщины-священника. В 2010 году женщина-пастор Ирья Аскола стала епископом города Хельсинки — и первой в истории Финляндии женщиной-епископом. Характерно, что свое сожаление по этому поводу высказали тогда финские католики. В интервью газете Kotimaa католический епископ Теэму Сиппо заявил, что «избрание Ирьи Аскола на пост епископа еще больше отдаляет церковные общины друг от друга».

Фото: Global Look Press/Steffen Trumpf

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что отношение многих финнов к своей церкви традиционно было практично-утилитарным.