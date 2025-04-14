Раскольными тропами: как саентологи в обход запретов проповедуют в России

Ключевые международные организации саентологов признаны в России нежелательными с 2021 года. Но адепты идей Рона Хаббарда о душах из древней галактической империи продолжают вести свою деятельность в российских городах. Речь идет о раскольнических движениях саентологов, которые публично дистанцируются от своей официальной «церкви», но исповедуют практически идентичное учение. О том, как новые саентологи продолжают зарабатывать, несмотря на запреты, и чем опасны подобные учения, — в материале «Известий».

Семейный подряд

31 марта 2025 года ФСБ было объявлено о ликвидации ячейки саентологической церкви в Калининграде. «Центр обучения персонала «Намерение» под видом профессиональных тренингов занимался продвижением интересов культа. У владельца фирмы Александра Москаленко дома во время обысков найдены дневники учеников, литература и материалы лекций Рона Хаббарда. Его организацию подозревают в сотрудничестве с признанной нежелательной в России компанией WISE. Центром управляли сам Москаленко, его жена Сусана, и помогала их дочь Кристина. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ («Организация деятельности нежелательной НКО») с максимальным наказанием до шести лет лишения свободы.

На сайте организации не упоминается саентология или ее основатель Рон Хаббард. Если подозрения правоохранителей верны, то, скорее всего, в «Намерении» под видом бизнес-консалтинга внедрялась саентологическая «Оргсхема» — управленческая методика, разработанная Хаббардом.

Центр не первый раз привлекает внимание правоохранителей. В 2012 году в организации прошли обыски по делу о «незаконном предпринимательстве» (ст. 171 УК). О том, чем оно закончилось, информации в открытом доступе нет, но очевидно, что «Намерение» продолжило свою работу.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

«Предпринимателей, желающих добиться успеха, приглашают на «копеечные» семинары. Потом начинается неофициальная и уже более дорогостоящая часть, когда людей втягивают в занятия одитингом. Это саентологическая техника, с помощью которой человек якобы улучшает свои способности и стирает умственные препятствия, мешающие ему быть успешным. Параллельно о клиенте собирается вся информация, которая впоследствии направляется в том числе и в иностранные представительства организации. В случае возникновения конфликта организация всегда может предъявить компромат. В калининградской компании такие конфликты имели место, но были успешно нейтрализованы внутри нее», — сообщал источник из правоохранительных органов в материале «Российской газеты» в 2012 году.

В России запрещена деятельность только ряда саентологических организаций — вне закона WISE int, CST, «Библиотека Рона», «Нарконон», «Криминон» и прочие, аффилированные с Церковью саентологии. И если организации, связанные с WISE, вроде калининградского «Намерения», вынуждены скрывать свою реальную деятельность, то целый ряд саентологических структур продолжает работу совершенно открыто.

Без планов на будущее

«Ты чувствуешь себя потерянным? — расспрашивает корреспондента «Известий» крепкий лысый мужчина лет пятидесяти с аккуратной круговой бородкой. — Видишь эти точки на графике? Ты прилагаешь много усилий, чтобы что-то делать. Но ты не веришь окружающим, слабо понимаешь, какого хочешь добиться результата, и обесцениваешь прошлые заслуги. Будто у тебя нет инструкции для этой жизни. Звучит не очень, согласен? Ты как белка в колесе. Хотел бы это исправить?» Место действия — офис организации «Аптренд», которая называет себя «центром развития личности».

Чтобы попасть на встречу, пришлось пройти онлайн-тест по методу «оксфордского анализа способностей» из 200 вопросов в духе «трудно ли вам принимать самостоятельные решения?» или «легко ли вам засыпать?» с вариантами ответа да/нет/не уверен. Для отправки результатов нужно заполнить анкету с Ф.И.О., полом, возрастом и телефоном. Через 20 минут после этого с корреспондентом «Известий» связался менеджер и предложил приехать в офис компании у метро «Алексеевская», чтобы получить расшифровку результатов за 3 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На сайте подробная схема проезда в офис организации. Саентологи сидят на втором этаже. Проход в бизнес-центр — по разовым пропускам. Офис «Аптренда» занимает если не весь, то значительную часть этажа здания. Посетителя встречает безлюдный белый коридор с множеством дверей, за которыми слышны голоса сотрудников организации. Вдоль стен стоят шкафы, заполненные книгами основателя саентологии — Рона Хаббарда, висят плакаты, вдохновляющие адептов его учения, и памятные фотографии с массовых мероприятий.

Того самого мужчину с бородкой корреспонденту «Известий» представили «регистратором» по имени Алекс. Прежде чем обсуждать тест, он с ходу уточнил у посетителя, с кем имеет дело: «Слышал ли о саентологии? Бывал ли в саентологической церкви?» Получив ответ, что общие представления у клиента имеются, Алекс пригласил в кабинет.

Прежде чем начать разговор, «регистратор» торопливо убрал со стола коробку с приборной панелью со стрелками и идущими от нее проводами с металлическими цилиндрами на концах. Это был «е-метр» — культовый для саентологов предмет. Они верят, что плавающая стрелка гальванометра, коим и является прибор, измеряет уровень «просветленности» испытуемого. Чтобы проверить себя, нужно сжимать в руках цилиндры во время опросов. В реальности прибор в лучшем случае показывает, насколько крепко человек сжимает контакты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Приемный кабинет Центра развития личности «Аптренд» в Москве

После нескольких вопросов корреспонденту «Известий» Алекс достал распечатанный лист формата А4 с изображенным на нем графиком. Это и были результаты пройденного теста. «Скажу сразу: у меня нет задачи тебя обидеть. Говорю только то, что видно на основе твоих ответов», — предупредил саентолог. Следующие полчаса он пояснял, что означают те или иные точки на графике применительно к текущему состоянию журналиста. Выводы специалиста оказались неутешительны: испытуемый — депрессивный алкоголик без четких планов и целей на будущее.

Но тут же нашлось и решение проблем: саентологический курс «Внутренний стержень». Всего за 28 900 рублей в месяц. Суть занятий: минимум по восемь часов в неделю ходить в учебные классы, где надо самостоятельно изучать труды Хаббарда на заданную тему и периодически выполнять задания для проверки усвоения материала.

В навязывании услуг Алекс не был слишком назойлив, но действенность методики при соблюдении всех условий гарантировал. «Ты готов выделять хотя бы по восемь часов в неделю? Это тот минимум, который мы от тебя требуем, при котором мы гарантируем положительный результат. Приезжать можно в любое время, пока открыт центр, вход в классы свободный. Ученики на месте есть всегда, так что с кем работать, найдешь».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

График приема новых посетителей у Алекса плотный — ежечасно приходит очередной потенциальный ученик. На прощание он подарил журналисту одну из книг Хаббарда, пожал руку и ушел назад к себе в кабинет.



На момент публикации «Известия» не получили ответ от «Аптренда» по поводу их деятельности и в чем они видят свои различия с Церковью саентологии, помимо декларируемых публично на их сайте.

Наркомост в Россию

За ширмой тренингов личностного роста стоит распространение довольно экстравагантного учения американского писателя-фантаста. Саентологи верят, что 75 млн лет назад злой император далекой галактической империи Ксену отправил всех несогласных со своей политикой на Землю на звездолетах, разместил возле вулканов и подверг ядерной бомбардировке (поэтому вулкан — один из символов саентологии). Души погибших он отловил и подверг гипнообработке, внушив им ложные идеи и религии. Спустя время на нашу планету после госпереворота отправили самого Ксену и его приспешников. Теперь, когда на Земле рождается новый человек, его тело может занять тэтан (души убитых императором подданных), или злая сущность сторонников Ксену.

Лафайет Рональд Хаббард Фото: AP

Задача саентологии и дианетики (саентологическая псевдонаука о душе и разуме) — пробудить тэтана в человеке, очистить его от вредных программ и помочь пройти по духовному «мосту», достигнув состояния «клир» (чистый) и далее по ступеням просветления, разорвав порочный круг перерождений. Тела, захваченные слугами императора, становятся ПЛ (подавляющая личность) и ПИН (попавший под влияние ПЛ потенциальный источник неприятностей). Последних еще можно «спасти» путем прохождения саентологических курсов. С ПЛ же запрещено общаться, даже если это члены семьи адепта. С порога неофитам содержание данной космооперы саентологи не сообщают, раскрывая ее «под грифом страшной тайны» уже на более высоких ступенях посвящения.

На практике статусами ПИН/ПЛ саентологи наделяют любых своих критиков и просто неугодных. Интересно, что автоматически к ПЛ относят всех журналистов, полицейских, а также политиков, психиатров и коммунистов.

Первые группы последователей учения американского писателя-фантаста Лафайета Рона Хаббарда стали возникать в нашей стране еще в конце 1980-х годов. В 1994 году была официально зарегистрирована в качестве религиозной организации «Саентологическая церковь Москвы». Затем ее центры появились в Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и других городах.

Свое распространение на постсоветском пространстве саентологи начали с оригинальных программ реабилитации наркозависимых («Нарконон») и преступников («Криминон»). Так что внешне организация занималась общественно полезными делами. На фоне политической турбулентности и экономической нестабильности власти и граждане большого внимания на эту деятельность не обращали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ Реклама программы детоксикации с сайта саентологической организации



Но уже в 1996 году саентологическую программу «очищения» от наркотиков запретили к применению в организациях Минздрава и постановили «Не допускать пропаганды и использования методов детоксикации, иных вытекающих из учения Р. Хаббарда методов сайентологии и дианетики в практике здравоохранения», хотя всего за два года до этого ее внес в список рекомендаций Минздравмедпром России. За деньги саентологи оказывали услуги по «детоксикации», состоящие из физических нагрузок, приемов БАДов и пятичасовых сеансов в сауне. В 2001 году руководитель «Нарконона», бывший милиционер Владимир Иванов со скандалом ушел из саентологии, обрушившись с критикой на организацию.

«Церковь саентологии оказалась оголтелой агрессивной коммерческой организацией, которая нарушает права человека, попирая законы Российской Федерации», — заявил тогда Иванов.

С нулевых годов правоохранительные органы начали проводить проверки и возбуждать дела против саентологических структур. Их уличали в незаконном предпринимательстве, мошенничестве и оказании медицинских услуг без лицензии.

Проникнув в коммерческую организацию, саентологи внедряли свою «оргсхему», заявленную как эффективная методика управления. На практике это превращалось в получение полного контроля «церковью» с целью вывода средств в своих интересах.

Нежелательная «церковь»

Официальная численность российских саентологов никогда не объявлялась открыто. Эксперты и СМИ в разное время оценивали их количество от нескольких тысяч до 10–20 тысяч. Сами саентологи называли цифру в 100–200 тыс. последователей в России, но, к примеру, сектовед Александр Дворкин приводил численность в 3–5 тыс. человек. Саентологи в своих оценках зачастую называют число людей, купивших хотя бы единожды тренинги или литературу за длительный период времени. Церковь саентологии приводила цифры то в 10, то в 20 млн последователей по всему миру. Независимых исследований численности адептов культа в России нет, подсчеты были сделаны либо самими саентологами, либо их противниками из антикультовых движений. В 2011–2012 годах религиовед Екатерина Элбакян проводила опрос, основанный на мнении 910 саентологов, то есть это минимальная цифра последователей для тех лет. В России их тысячи, но сколько конкретно — неизвестно.

Европейский суд по правам человека Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Закрепиться в России в качестве признанной государством религии саентологам всё же не удалось. С августа 1998-го по май 2005 года «Саентологическая церковь Москвы» 11 раз подавала заявления о перерегистрации в качестве религиозной организации, но каждое из них было отклонено. В 2007 году Европейский суд по правам человека постановил, что отказ в регистрации московского отделения саентологии нарушал права верующих, и присудил им €25 тыс. компенсации.



В 2010 и 2011 годах 29 книг и лекций Рона Хаббарда включили в федеральный список экстремистских материалов по решению суда, но позже исключили. На данный момент из саентологических материалов запрещены «Лекции к курсу ПИН/ПЛ» в составе девяти аудиокассет и одной книги по решению Щелковского городского суда Московской области от 29.06.2011 и определению Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 20.03.2012.



Несмотря ни на что, в феврале 2011 года «Саентологическая церковь Москвы» открыла свое отделение в центре Москвы на улице Таганской в трехэтажном доме площадью почти 5 тыс. кв. м. На открытии присутствовало более 2 тыс. человек.

Однако торжество саентологов продлилось недолго. Уже в 2015 году после длительного разбирательства суд обязал ликвидировать организацию. «Церкви» пришлось сменить вывеску на «Центр саентологии».

Фото: ИЗВЕСТИЯ Архивное фото Саентологической церкви Москвы

В 2018 году по решению Центробанка за отмывание денег был ликвидирован «ПИР-банк». Тогда издание Life назвало финансовую организацию «карманным банком» саентологов. Директор банка Виталий Паскаль подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации за упоминание о его связях с саентологической церковью, но проиграл. До ликвидации банка его терминалы стояли в офисах саентологов и использовались для оплаты услуг. После — «церковь» перешла на наличные.

Саентологи переехали из просторного дома на Таганской в серое офисное здание на шоссе Энтузиастов, но деятельность не прекратили. Наконец, в ноябре 2021 года Генеральная прокуратура России признала организации «Всемирный институт саентологических предприятий» (WISE) и «Церковь духовной технологии» (CST) нежелательными на территории РФ из-за угрозы безопасности государства.

По словам источника «Известий», последней каплей для властей стала история со станкостроительным заводом в Липецке. ФСБ проводила на предприятии обыски с целью выяснить, почему не был выполнен гособоронзаказ, а в итоге обнаружила, что организация контролируется саентологами, — часть выделенных средств уходила на нужды «церкви», а сотрудников заставляли проходить тренинги культа.

Сотрудники ФСБ РФ на Липецком станкостроительном предприятии, 22 марта 2019 года Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

По версии правоохранителей, саентологические организации создали сеть в шестидесяти регионах страны, которая занималась сбором финансов и вербовкой, в том числе на предприятиях, связанных с госконтрактами. «Церковью» было выведено свыше миллиарда рублей за рубеж в период с 2012 по 2020 год.

В декабре 2024 года Санкт-Петербургская церковь саентологии была объявлена экстремистской организацией. Поводом стало наличие в ее курсах материалов по ПИН/ПЛ. Еще задолго до этого в 2017 году были возбуждены дела по экстремистским статьям в отношении главы церкви Ивана Мацицкого (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга под номером 9798) и еще четверых руководителей отделения. В частности им вменялись «этические приказы» в отношении провинившихся членов церкви, которых признавали ПИН или ПЛ.

Мацицкий в 2023 году получил наказание в шесть с половиной лет, но был освобожден в зале суда, поскольку отсидел назначенный срок, пока находился под арестом в рамках следствия и судебных разбирательств. Остальные фигуранты получили крупные штрафы.

Саентологи-раскольники

Запрет ключевых организаций открыл окно возможностей для их «конкурентов» в вопросах коммерческого распространения идей Рона Хаббарда — саентологов из «Свободной зоны» и «Организаций Рона». «Свободная зона» была основана соратником Хаббарда Биллом Робертсоном в 1983 году в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Позднее это привело к созданию сети независимых «Организаций Рона» («РонсОргов») по всему миру. После смерти Робертсона и до настоящего времени координацию деятельности «РонсОргов» осуществляет бывший член Церкви саентологии Макс Хаури из швейцарского Гренхена.



Прихожане «Свободной зоны» — враги для Церкви саентологии, сквиреллы (squirrel — «белка» с англ.) на сленге культа. Обе стороны обвиняют друг друга в искажении работ Хаббарда. «Свободная зона» часто становится пристанищем для покинувших Церковь саентологов. В целом главное различие Зоны и Церкви — в количестве денег, власти и влияния. У «РонсОргов» гораздо более демократичный ценник на услуги и нет тех огромных финансовых возможностей, которые есть у Церкви.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Старейшим представителем «РонсОргов» в России является «Московская организация Рона № 1» (Мосронсорг). О себе она заявляет, что работает в СНГ с 1997 года (домен сайта был зарегистрирован еще в 1993 году). У организации есть два дополнительных подразделения — «Аптренд» (начальный курс саентологии и одитинга) и «Аптренд бизнес» (саентология для бизнеса). Все компании зарегистрированы на ИП Скрипнюк Елену Павловну, получившую статус предпринимателя в 2021 году. С 2016 по 2021 год организация была оформлена как ООО «Аптренд», ныне ликвидированное, учрежденное 52-летним Александром Скрипнюком — мужем Елены. Именно он и общался с корреспондентом «Известий» после прохождения курсов. Скрипнюк — также соучредитель типографии ООО «Диэмэйджи Принт», осуществляющей выпуск в том числе материалов для «Мосронсорга» — буклетов, саентологических книг и обучающих материалов. Саентологам свойственно дробление бизнеса, поэтому выявить все связи не представляется возможным, как и понять реальные финансовые потоки.

Фото: соцсети Александр Скрипнюк - сооснователь и руководитель «Аптренда»





Уже много лет изучающая деятельность саентологов религиовед Лариса Астахова в своих оценках не видит принципиального различия между нежелательными организациями и «РонсОргами».

«А в чем по сути они могут значительно различаться, если в основе всё те же труды Хаббарда, дианетика, оргсхемы и прочее? Можно говорить о каких-то нюансах, которые в целом на общую картину не влияют», — считает Астахова.

Фото: Getty Images/Luis Alvarez

Она также подтвердила, что существующие запреты не привели к концу саентологии в России. Запретить саентологию как религию трудно, поясняет Астахова, поскольку это будет нарушать конституционные права граждан на свободу совести и вероисповедания. Однако это не мешает запрещать отдельные организации. Исповедовать веру при этом всё еще будет можно, но нельзя будет организовывать собрания. Эксперт отмечает, что у саентологических организаций гораздо больше вариаций, чем у тех же запрещенных на территории РФ «Свидетелей Иеговы», и их труднее отслеживать. Закрывать их, в случае необходимости, проще по списку применяемой литературы, в случае, если какие-то материалы попадут в категорию экстремистских. Эксперт не исключает, что часть организаций «Свободной зоны» может оказаться сменившей вывеску и подход Церковью.

Религиовед не считает саентологию безобидной, какую бы форму она не принимала. Культ Хаббарда разделяет людей на сорта, приводит к разрушению социальных связей своих адептов, замыкая их внутри организации, полностью контролирует их жизнь, собирает о членах организации личную информацию и потом с помощью нее их шантажирует. По мнению Астаховой, саентология в своей доктрине имеет постулаты, которые как в теории, так и на практике покушаются на право на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, свободу совести.

По словам Астаховой, религиозным группам в целом не обязательно официально регистрироваться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В настоящий момент они работают по принципу религиозной группы без уведомления Минюста, в основном, или через систему ИП, если их деятельность связана с WISE (продажа тренингов) или с продажей книг и надо легализовать доход. Саентологические и дианетические процедуры афишируются редко. Основные материалы переписаны, чтобы не ассоциироваться с централизованными структурами и библиотекой Хаббарда», — пояснила религиовед.

Запрет «РонсОргов», скорее всего, только вопрос времени, предполагает Астахова. Рано или поздно государство обратит на них свое внимание, и вряд ли судей убедит дисклеймер с сайтов «Свободной зоны»: «Мы не имеем никакого отношения к Церкви саентологии».