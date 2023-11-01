Да с судимым будете: что стоит за активизацией секты «Царская империя»

Руководителям секты «Русская православная церковь — Царская империя» может грозить до 10 лет колонии в случае признания ее экстремистской, рассказали юристы. Организация привлекла к себе внимание активной вербовкой сторонников в Волгоградской и Рязанской областях. «Известиям» удалось поговорить с одним из ее лидеров, который называет себя «митрополитом всея Руси и пророком Енохом». Он заявил, что старается лишь «хранить чистоту веры православной». Религиоведы же характеризуют организацию как «апокалиптическую секту, возглавляемую самозванцем». Ее адепты ратуют за создание независимого государства «Триединая Русь», а последователей селят в полуразрушенных избах в брошенных деревнях. Там они живут небольшими общинами, которые жестко контролируются представителями секты. Все подробности — в материале «Известий».

Вербовка и отказ от всего

Главе объединения «Русская православная церковь — Царская империя» Леониду Власову может грозить до 10 лет колонии за создание экстремистской организации — если суд примет решение о ликвидации или запрете ее деятельности, рассказал «Известиям» практикующий юрист Михаил Лисин.

Как ранее писали «Известия», в Волгоградской и Рязанской областях активизировалась секта, члены которой называют себя «Русская православная церковь — Царская империя». Об этом 30 октября сообщили Волгоградская и Рязанская епархии, выпустив специальное предостережения для верующих.

Леонид Власов Фото: соцсети

Епархии РПЦ предупредили: сектанты вербует людей в свои ряды для создания внутри России независимого государства «Триединая Русь», где их лидер — уроженец Казахстана Леонид Власов — будет наделен титулом «державного патриарха и императора всея Руси».

Секта действует еще и в Нижегородской области. Члены объединения убеждают жертв уничтожить свои документы, отказаться от образования, медицины, пособий и работы. Вербуют они сторонников через соцсети.

«Посещая различные населенные пункты, они занимаются размещением на дверях и стенах храмов листовок, провоцирующих религиозную ненависть и вражду, чтобы ввести в смущение прихожан и внести разлад в приходы. Эти листовки могут носить название «Обличительная проповедь», их содержание не имеет ничего общего с учением Православной Церкви», — говорится в сообщении Рязанской епархии.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

По информации источника «Известий» в правоохранительных органах, Леонид Власов был четырежды судим. В частности, он отсидел девять лет за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В его деле была пометка: «приверженец нетрадиционных религиозных течений».

«Леонид Власов может представляться бывшим клириком Русской Православной Церкви или Русской Зарубежной Церкви, но имеет отношение к Украинскому расколу. Завербованные люди приносят присягу Власову, как императору, где клянутся ему служить до последней капли крови, не признают действующую власть президента», — отмечается в сообщении Рязанской епархии в соцсетях.

«Предательство» православия

Ближайший приближенный Леонида Власова «митрополит всея Руси и пророк Енох» Александр Кормишенко рассказал «Известиям», что он «православный христианин, есть семья и трое детей».

— Я всегда старался чистоту веры православной хранить, — сказал он. — На протяжении многих лет я видел, как православной церковью предается православие, каноны церкви. Я очень забочусь о том, чтобы моя семья и я, мы жили в православии именно в том, в котором жили все святые отцы и защищали на соборах вселенских. Поэтому мы и отделились от московской патриархии.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Отделение Кормишенко объяснил тем, что «православный христианин не может оставаться в сообщении с теми, кому все равно, как пресвятой троицы исповедовать. У кого один Бог с мусульманами, кто с ними молится».

— Таких людей, как я, много и они стали собираться вокруг нас, — пояснил он. — Приезжают и просто на службу, и на постоянное место жительства.

По его словам, в их объединении люди получают помощь и поддержку, кому нужно заселяют в дома, которые не покупались ими. Приезжают последователи, чтобы «спасти свои души».

Апокалиптическая секта

Группа «Русская Православная Церковь – Царская империя» — апокалиптическая секта, возглавляемая самозванцем, рассказал «Известиям» профессор религиоведения православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

— Это типично для таких сложных времен как наше, когда много людей, которые сомневаются, не понимают, что происходит, — пояснил эксперт. — И из-за этих сомнений, особенно социально не защищенные граждане, или люди, переживающие тяжелый стресс, попадают под воздействие таких шарлатанов.

По словам Александра Дворкина, Леонид Власов является одним из подобных шарлатанов к тому же имеющий уголовное прошлое. В тюрьме он мог набраться подобных идей и риторики, поскольку там попадаются разные околоцерковные политические проповедники.

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

— В итоге он понял, что это золотое дно и таким образом можно реализовать свои наклонности и получить абсолютную власть, — пояснил он. — Любая тоталитарная секта — власть и материальное положение.

Леонид Власов объявил, что якобы был рукоположен, а Русскую православную Церковь назвал неистинной.

— Кроме того, Власов заявлял, что его помазал на царство сам император Николай II, который оказался еще и его родственником по крови, — отметил Александр Дворкин. — В этом случае речь идет о другом сектантском движении — царебожниках. Они считают, что помимо Христа, единственного искупителя для христиан, есть еще и царь искупитель — Николай II.

Апокалиптическая риторика Власова состоит в том, что скоро настанет конец света — ровно через пять лет, в 2028 году, пояснил эксперт. С одной стороны — это достаточно близко, чтобы люди насторожились, а с другой — еще есть время, чтобы подготовится.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— По его теории, необходимо избавиться от собственности и спрятаться в какой-нибудь глухой деревне, — сказал религиовед. — Люди отдают Власову свою собственность, а он селит их в полуразрушенных избах в дальних деревнях, где они живут небольшими общинами, жестко контролируемыми его представителями и ведут агрессивную пропаганду среди местного населения.

Они отказываются от паспортов и вообще всех документов, поскольку не признают Российскую Федерацию, и дают присягу на верность Царю-Патриарху Зосиме-Илье (так, в том числе, называет себя Леонид Власов — «Известия»). От всех социальных выплат они тоже отказываются «и попадают в полную зависимость от нового Гришки Отрепьева», сказал Александр Дворкин.

Его последний апокалиптический мотив состоит в том, что в книге Откровений Иоанна Богослова говорится, что перед концом света на землю вернутся Илья и Енох. Власов объявил себя царем, патриархом и пророком Ильей, а своего помощника — Енохом, добавил эксперт.

Преследование по закону

Российские законы содержат положения, позволяющие привлекать к ответственности создателей и идеологов подобных сект, рассказали «Известиям» юристы. Помимо уже упомянутой в материале статьи УК за создание экстремистской организации, существует ответственность за создание и участие в некоммерческой организации, посягающей на личность. За это предполагается до шести лет лишения свободы, сказал Михаил Лисин. Причем само участие в запрещенной организации также преследуется по закону.

Участие в подобного рода образованиях, прежде всего, может нести опасность для для самих ее членов, пояснил партнер ЮК «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев. В качестве примера эксперт назвал признанную экстремистской организацией секту «Граждан СССР» (признана экстремистской организацией на территории РФ). Ее участники отказываются получать документы, например, паспорта, не платят за коммунальные услуги, а также признают действующую власть России нелигитимной и призывают адептов создать некое самостоятельное государство на территории страны.

Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

— Помимо возможных гражданских рисков для участников таких образований, в виде возможного взыскания с них долгов, есть и уголовные, — пояснил «Известиям» юрист. — Например, если организация будет признана Минюстом, на основании решения суда, экстремистской, то только лишь за факт участия в ней человек может быть привлечен к уголовной ответственности за участие в экстремистском сообществе. За это предполагается срок до шести лет.