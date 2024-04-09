Любители культа: сатаниста приговорили к пожизненному за ритуальные убийства

Московский областной суд приговорил Андрея Трегубенко, обвинявшегося в серии ритуальных убийств, к пожизненному заключению в колонии строго режима. Два его сообщника отправятся за решетку на 13 и 15 лет. Супругу Трегубенко Ольгу Большакову осудили на 14 лет еще в прошлом году. Преступления совершались летом 2016 года в лесах Карелии, Московской и Ленинградской областей. Приверженцы религиозно-мистического движения «поклонников сатаны» убили трех человек. Ритуал «жертвоприношения» они провели в отношении своих же друзей, тоже увлекавшихся оккультными практиками.

Странные увлечения

Пожизненный срок заключения получил Андрей Трегубенко, обвиняемый в серии ритуальных убийств своих знакомых. Его сообщники Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков-Хмурый проведут в колонии строго режима 13 и 15 лет, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда. Супругу Трегубенко Ольгу Большакову отправили за решетку на 14 лет еще в прошлом году.

Москвичей Ольгу Большакову и Андрея Трегубенко (сейчас им по 37 лет) задержали в августе 2021 года по подозрению в торговле наркотиками. По данным следствия, пара продавала в Москве и Подмосковье героин и мефедрон. Они доставали наркотики из «закладок», адреса которых им указывали поставщики в интернете, фасовали на дозы и сбывали.

У наркозависимых супругов двое детей. О жизни внучек в съемной подмосковной квартире «Известиям» рассказала мама Трегубенко, Мария — после задержания родителей она забрала девочек к себе. По ее словам, дети жили в жутких условиях, не имели кроватей и спали едва ли не на полу.

Их мать активно публиковала в интернете стихи, в которых «поклонялась дьяволу». В соцсетях Ольги Большаковой до сих пор можно найти готичные фото с оплавленными черными свечами, черепами и головами тотемных животных.

Как рассказала тогда Мария, о «странных» увлечениях своего сына и его жены она знала — дома у пары был соответствующий антураж. Но женщине даже в голову не могло прийти, что за этими замысловатыми интерьерами в виде стен с черными обоями и гнетущим полумраком могут стоять убийства.

На допросе пара призналась в совместном ритуальном убийстве двоих человек, москвичей Виктории Зайцевой и Платона Степанова. А Трегубенко добавил к этому признание в убийстве третьего — Владимира Куницына.

Как супруги совершали ритуальные убийства

Как следует из материалов дела, осужденные не только приносили людей в жертву, но и совершали с их телами акты каннибализма.

На допросе Трегубенко и Большакова рассказали, как лишили жизни Платона Степанова и Викторию Зайцеву, а также показали места их захоронения. Преступления они совершили летом 2016 года с разницей в пару месяцев. Как следует из материалов дела, убитые были осужденным друзьями и так же увлекались оккультными практиками.

Обоих жертв завлекли к месту преступления обманом. Например, Викторию Зайцеву Трегубенко пригласил как полноправную участницу ритуального убийства. Он заверил девушку, что убивать они будут местного жителя карельской деревни Челмужи и попросил ее привезти с собой нож.

Согласившись участвовать в преступлении, Виктория сделала все, как ей сказал Трегубенко. Но в итоге девушка сама стала жертвой ритуального убийства. Оно произошло в лесном массиве вблизи той самой деревни Челмужи Медвежьегорского района. Там «друзья» Вики заковали ее в наручники, поставили на край заранее вырытой могилы и стали совершать оккультный ритуал.

После этого Трегубенко перерезал горло девушки привезенным ею же ножом. Тело убитой сбросили в яму, и, чтобы затруднить возможное опознание, обложили сухим хворостом и подожгли. После того, как костер прогорел, засыпали останки землей.

Похожим образом преступники убили и Платона Степанова, заманив его в леса Ленинградской области под предлогом «туристического похода». Разница была лишь в том, что кроме Трегубенко и Большаковой, в этом преступлении участвовали еще двое — Татьяна Дерюгина и Александр Перевозчиков–Хмурый.

Платона Степанова убили в августе 2016 года вблизи железнодорожной станции «Приозерск». В лесу его избили, связали руки. Чтобы молодой человек не мог сопротивляться и кричать, на голову ему надели балаклаву, заклеили скотчем рот, а в уши воткнули наушники с музыкой. Так же, как во время предыдущего преступления, Степанова поставили на колени у заранее вырытой ямы. Но на этот раз удар по горлу жертвы наносила Ольга Большакова.

Третье убийство, Владимира Куницына, Трегубенко совершил в том же августе 2016 года в подмосковной Балашихе. В материалах дела оно частично выглядит бытовым: мужчины вместе выпивали, потом поссорились, и «у Трегубенко возник замысел на убийство». Однако после этого в деле появились остальные фигуранты и совершили с телом «ритуальный обряд с кровью потерпевшего», сообщал СК.

Пропавшие без вести

О том, как погибли их дети, родители Виктории Зайцевой и Платона Степанова долгое время не знали — с 2016 года молодые люди числились пропавшими без вести. На сайте МВД несколько лет подряд висела ориентировка, выйти на их след следствию не удавалось. Дела об исчезновении долгое время оставались нераскрытыми, вплоть до передачи материалов в центральный аппарат СК.

В 2021 году при проверке на причастность лиц, с которыми общались пропавшие, в число подозреваемых попал Андрей Трегубенко.

«В ходе обыска в квартире, где он проживал совместно с Большаковой, обнаружена и изъята крупная партия наркотиков, расфасованная для сбыта. В дальнейшем был проведен комплекс следственных действий и получены доказательства, подтвердившие причастность Трегубенко, Большаковой и их соучастников к вышеуказанным преступлениям», — говорится в сообщении СК.

После признательных показаний Трегубенко, Большаковой и двум их подельникам предъявили обвинение по четырем статьям — убийство, покушение на убийство, кража (преступники не брезговали забирать себе деньги убитых людей) и незаконный сбыт наркотических веществ.

Как становятся сектантами

Современные криминологические исследования показывают, что есть несколько причин для вступления в радикальные сектантские группы, рассказал «Известиям» преподаватель факультета повышения квалификации судей Российского университета правосудия при Верховном суде РФ Игорь Иванишко.

— Как показывает практика, среди религиозных радикалов и сектантов часть составляют люди с серьезными психическими отклонениями или пограничными расстройствами, — пояснил он. — Экспертизы часто признают таких лиц невменяемыми и вместо привлечения к уголовной ответственности суд назначает им принудительное лечение.

Другую категорию, по словам Игоря Иванишко, составляют люди, которые сформировали свои радикальные религиозные принципы и психические установки под воздействием некой сектантской группы и ее религиозного лидера.

— Такой процесс вовлечения в религиозный культ называется индоктринация, то есть погружение человека в религиозную доктрину, — объяснил религиовед. — Под ее воздействием нормальный с виду человек со временем превращается в религиозного фанатика.

Отдельную категорию составляют люди, которых никто специально не вербовал в сектантскую группу. Оккультно-эзотерическое мышление развивается у них опосредованно — под воздействием определенных интернет-ресурсов, музыки, видео и литературы, которые есть в открытом доступе. Со временем это мышление может по негативной динамике перейти в сторону радикализации.

Материалы уголовных дел показывают, что такие самоучки, которые стали жертвой «сектантского информационного мусора», составляют значительную группу религиозных преступников, сказал эксперт.

Как правило, люди начинают заниматься оккультизмом, потому что хотят, чтобы «потусторонние силы оказывали им помощь», пояснила «Известиям» нейропсихолог Наталья Наумова.

— Такие люди начинают поклонятся сатане и увлекаются ритуалами, когда думают, что больше им в этой жизни никто не сможет помочь, — сказала психолог. — При этом у них есть кураторы или «начальники», которые подсказывают дальнейшие действия и приводят в итоге к жертвоприношениям.

По словам Натальи Наумовой, в секту попадают люди, которые не умеют мыслить самостоятельно, не верят в себя, не умеют честно зарабатывать деньги. А дальше действуют так, как велят им кураторы, снимая с себя ответственность.