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Сборные Швеции и США начали чемпионат мира по хоккею с побед со счетом 5:0
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Сборные Швеции и США начали чемпионат мира по хоккею с побед со счетом 5:0

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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Американская сборная обыграла команду из Дании в первом матче группового этапа чемпионата мира (ЧМ) по хоккею.

Встреча состоялась 9 мая в Хернинге и закончилась со счетом 5:0. Обе команды играют в группе B. В составе победителей отличились нападающие Каттер Готье (18-я минута), Логан Кули (24), Мэтти Бенирс (29 и 57) и защитник Мэйсон Лорей (50).

Сборная Швеции также обыграла своих соперников из Словакии в матче группы А, который проходил в Стокгольме.

В команде хозяев шайбы забили форварды Микаэль Баклунд (12), Лео Карлссон (19), Элиас Линдхольм (39), Мика Зибанежад (58) и защитник Юнас Бродин (20).

Чемпионат мира по хоккею завершится 25 мая.

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Сборная Украины по хоккею не сумела пробиться в элитный дивизион чемпионата мира (ЧМ), проиграв Англии. Матч состоялся 3 мая и завершился со счетом 4:0. Путевки в элитный дивизион ЧМ получают сборные, занявшие первые две строки.

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