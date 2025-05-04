Сборная Украины по хоккею проиграла Англии и не вышла в элитный дивизион ЧМ
Сборная Украины по хоккею не сумела пробиться в элитный дивизион чемпионата мира (ЧМ), проиграв Англии. Матч состоялся 3 мая и завершился со счетом 4:0.
По итогам Великобритания заняла лидерство в турнирной таблице с 12 баллами. У Италии второе место с 10 очками, а Украины — третье (9), уточняет «Спорт-Экспресс».
Путевки в элитный дивизион ЧМ получают сборные, занявшие первые две строки. Чемпионат пройдет с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.
Ранее, 14 апреля, председатель совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев, комментируя возможные матчи между игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил «Известиям», что хоккейная дипломатия может оказать большое влияние на формирование мироустройства.