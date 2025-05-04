«У нас хоккей интересный и красивый — я в него верю и кайфую от него»

Сборная России по хоккею проводит в майские праздники серию товарищеских матчей в рамках своего турне. Накануне она обыграла в Астане Казахстан (4:1), а потом там же уступила Белоруссии (2:4), с которой на следующей неделе сыграет еще трижды — два раза в Тольятти и один в Минске. В двух прошедших играх участие принимал защитник Тимофей Давыдов.

Уроженец Омска два последних года провел в составе череповецкой «Северстали», которая под руководством главного тренера Андрея Козырева стала одной из самых зрелищных команд КХЛ благодаря яркому атакующему хоккею. Она два раза уверенно выходила в плей-офф, но в обоих случаях проигрывала по итогам пяти матчей серии московскому «Спартаку» (1:4). В интервью «Известиям» Тимофей Давыдов поделился эмоциями от вызова в сборную, рассказал, почему перестал вести свой Telegram-канал, а также оценил свое выступление в прошедшем сезоне КХЛ и ответил на мнение, что с таким стилем игры, как у «Северстали», невозможно успешно выступать в плей-офф.

— Как оцените свою игру и всей команды в двух матчах в Астане?

— Пока рано оценивать это. Займусь этим после всех игр. Сейчас стоит лишь анализировать и исправлять ошибки, которые были.

— Что стало причиной поражения от Белоруссии?

— Они реализовали свои моменты, мы — нет.

— Игры с ними в Тольятти и Минске будут такими же сложными?

— Да, встречи с белорусами всегда проходят в упорной борьбе, с ними играть интересно.

— Принципиально теперь по итогам четырех очных матчей с Белоруссией одержать больше побед, чем они, выиграв у них эту неофициальную серию?

— У нас в общем плане на каждую игру задача — победить. Мы не смотрим на серию.

— Как отреагировали на вызов в сборную на майские матчи?

— Вызов был для меня приятной неожиданностью — сидел дома, и друзья написали, скинули список, в котором я присутствовал. Обрадовался и дальше уже работал по расписанию.

— Почему вызов был неожиданным?

— Не знаю, трудно сказать. Я просто не думал об этом. Закончился сезон в КХЛ с «Северсталью», и я как-то не планировал, что окажусь в сборной.

— Какие планы были на майские праздники, которые сорвались после попадания в сборную?

— Да ничего не сорвалось по факту. У меня всё по расписанию обычного студента — приеду обратно домой, буду дальше учиться, закрывать сессию и проводить время с родными и близкими. Не было такого, что я собирался куда-то уехать, и это пришлось отменять из-за вызова в сборную. Собирался быть дома в это время, так что без проблем поехал в национальную команду, когда получил вызов.

— Какой у вас сейчас курс?

— Первый курс магистратуры.

— У вас закончился второй сезон в «Северстали». Как оцените свою игру? Лучше или хуже, чем в первом сезоне?

— Считаю, что этот сезон был хорошим опытом для меня. Я побывал в трудных ситуациях, которые мне дали дальнейшее движение и мысли, на которых я должен сконцентрироваться и подумать, над чем мне дальше работать. Тяжелые ситуации сразу показывают, в чем ты слаб. Ты должен делать выводы и идти дальше. Если по статистике, то в этом сезоне, конечно, похуже, чем в предыдущем. Но каждый сезон — это разные обстоятельства, поэтому сравнивать нет смысла.

— Ощущение, что вы еще меньше были на слуху по сравнению с первым сезоном из-за того, что перестали вести свой Telegram-канал.

— Не думаю, что в прошлом сезоне у меня как-то ярче всё выглядело именно из-за Telegram-канала. Я же не освещал в нем свою игру — больше там рассказывал о том, что происходит вокруг, что происходит в раздевалке, на сборах или во время учебы. Но о самой игре там особо не было ничего.

— Почему перестали вести Telegram-канал?

— На это есть свои причины. Когда и с каких пор я его не вижу, уже не помню. Постарался не запоминать эту дату.

— Почему в плей-офф второй сезон подряд не удалось пройти дальше первого раунда и снова проиграли «Спартаку»?

— Я думаю, банальные вещи — нам попросту не хватило реализации своих моментов. Понятно, что соперник у нас был сильный, но победил он из-за того, что реализовал больше моментов, чем мы, и поэтому прошел дальше. Нужно просто забивать больше — здесь рецепт простой.

— После этой неудачи в серии в медиа было много дискуссий относительно того, можно ли добиться успехов в плей-офф с таким стилем игры, как у «Северстали». На ваш взгляд, команде надо будет как-то меняться или необходимо продолжать гнуть свою линию?

— Что вы имеете в виду под успехами в плей-офф?

— Для начала пройти во второй раунд.

— Я считаю, что реально. Спокойно можно проходить с тем хоккеем, в который играет «Северсталь» при Козыреве. Я же назвал рецепт — просто реализовывать свои моменты и голевые ситуации, выходить из них победителем. У нас хоккей интересный и красивый — я в него верю и кайфую от него. Я считаю, что мы не прошли «Спартак» не из-за того, что у нас такой хоккей, а именно из-за нереализации моментов.

— Есть при этом гордость от того, что большую часть регулярного чемпионата шли в верхней части таблицы Западной конференции и в итоге опередили СКА?

— Честно говоря, у меня не было мысли, что мы прямо должны обойти СКА. Я такого не чувствовал. Мы просто играли. И у нас была на каждый матч задача выиграть его. А выше кого быть в таблице — такого не помню, чтобы перед нами подобные задачи ставили.