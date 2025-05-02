«Добился нужного эффекта, взяв бутылку Серебрякова»

Одной из самых ярких серий нынешнего плей-офф КХЛ стало противостояние в первом раунде магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда». Прошлогодний обладатель Кубка Гагарина «Магнитка» лишился трофея, проиграв «ястребам» в серии по итогам шести матчей (2:4). При этом подопечные Андрея Разина оказали упорное сопротивление сопернику, с разницей больше чем в одну шайбу, проиграв только первый матч (1:4). Следующие два они проиграли только в овертаймах (2:3; 1:2). А затем, горя 0:3 в серии, дважды победили в основное время (3:1; 3:1) и едва не сравняли счет, но в итоге шестой матч оказался за «Авангардом» (3:2), и омичи прошли дальше.

Эта серия запомнилась двумя яркими эпизодами с участием защитника «Металлурга» Никиты Камалова. Во второй игре он после потасовки у чужих ворот взял бутылку с водой вратаря «Авангарда» Никиты Серебрякова и отпил из нее. А во время пятого матча подрался с капитаном омичей Дамиром Шарипзяновым, что вызвало эмоциональную реакцию жены последнего Виолетты в ее Telegram-канале. Сам Никита только осенью перешел в «Магнитку» из астанинского «Барыса», который в начале сезона сменил двух главных тренеров и оказался в центре нескольких скандалов.

В интервью «Известиям» Камалов высказался об обоих эпизодах, объяснил, почему «Металлург» вылетел из Кубка Гагарина, оценил ситуацию в «Барысе», вспомнил о работе в «Амуре» под руководством скончавшегося в марте главного тренера Андрея Мартемьянова и прокомментировал ранний вылет из плей-офф петербургского СКА, за который он играл год назад.

— Что помешало выиграть серию с «Авангардом»?

— То, что начали ее с 0:3. Нельзя так начинать серии. Нельзя проигрывать так, как мы проиграли первую, вторую и третью игры, две из которых отдали в овертайме. Тяжело побеждать, когда ты так проваливаешь начало серии. Но даже с 0:3 реально отыграться. И мы почти отыгрались. Доказывали себе и другим, что это возможно. Но где-то нам чуть-чуть не хватило для победы в шестой игре. В итоге что имеем, то имеем. Сделаем правильные выводы из этого.

— Из-за чего случились эти три поражения на старте серии?

— Трудно пока найти на это ответы. Но вспомните наш первый матч — 0:2 в первые шесть минут. Я уже сказал, что нельзя так серии начинать, но и отдельные игры тоже. Психологически мы где-то были надломлены из-за этого. Но потом собрались и поняли, что можем играть и обыгрывать «Авангард». Ничего страшного в нем нет. Наши поражения были от того, что мы сами себе привезли, а не соперник нам предложил что-то невыполнимое.

— Большой резонанс вызвал ваш поступок во время второй игры у ворот Никиты Серебрякова, когда вы взяли его бутылку с водой и выпили из нее. Как пришла в голову такая идея?

— Это не было как-то запланировано. Просто получилась потасовка на пятаке. И когда вроде все разошлись, потасовка закончилась, я увидел бутылку и подумал: «Почему бы не попить?» Уже тогда понимал, что это может спровоцировать конфликт и эмоции у омского «Авангарда». Поэтому решил: «Почему нет?» И сделал то, что сделал.

— Как Андрей Разин отреагировал на эпизод?

— Мне лично он ничего не говорил по этому поводу. Думаю, нормально отнесся. Он сам играл и всё знает. Так что, наверно, с пониманием относится к такому.

— Этим поступком вы добились того, чего хотели?

— Раз они начали заявлять на матчи и выпускать на лед Марка Вербу и думать о драках, лично обо мне и моем поведении, то да, добился. Мы в итоге взяли два матча — четвертый и пятый, а второй и третий проиграли только в овертаймах. Так что тот инцидент дал свои плоды. Рад был помочь команде. Жаль, что это не сразу принесло победы. Эффект был накопительный, всё дало свои плоды постепенно — дальше где-то произошла одна-другая стычка, где-то что-то друг другу сказали с игроками «Авангарда». Такое не сразу сработало. Но очевидно, что мы прибавили так по ходу серии и получили шансы ее вытащить.

— Вы многих удивили такими провокациями — раньше за вами такого не водилось.

— Да не сказал бы. Делал раньше, просто на этом не возникало такого хайпа, как во время серии с «Авангардом». Шум такой в интернете и СМИ действительно впервые возник — мне даже родные и близкие писали и говорили, что не ожидали от меня такого. «Что такое?», «Что происходит?», «Ты ли это?» — слышал от людей еще после эпизода с бутылкой. Но их можно понять: в обычной жизни я действительно не такой. На льду — другое дело. Но тут уже эмоции играли роль, и надо было что-то предпринимать.

— Еще один резонансный эпизод — ваша драка с Дамиром Шарипзяновым в пятом матче. Особых ярких красок ей придала реакция жены Дамира Виолетты, которая написала в своем Telegram-канале: «Тут нельзя материться, но этот урод заплатит по меркам судьбы. Я уважаю соперника до того момента, как тот не начинает трогать моих. Да, плей-офф и всё такое, но моральные качества и уважение никто не отменял. Ты на льду, а не на соревнованиях «Кто тупее». Как восприняли такое заявление в свой адрес?

— Ничего сверхъестественного в том эпизоде не было — началась заварушка, началась драка. Товарищ пропустил удар — и пропустил. А то, что там жена вмешивается куда-то, не в своё, так скажем, дело, это характеризует ее, ее семью и Дамира в целом. Поэтому я тут комментировать особо ничего не буду. Она позволяет себе какие-то высказывания — ну пускай позволяет. Я в это болото лезть не буду.

— С Дамиром обсуждали это после серии?

— Нет. Я просто сказал, что это на их совести. Если он захочет это обсудить — пожалуйста. А мне нечего там обсуждать. Там всё предельно ясно мне, моей семье и близким. А им флаг в руки на такое поведение.

— Можете представить, что ваша жена делает похожий пост?

— Нет. Она адекватная. И понимает, что какие бы эмоции ни были, это не ее дело. Со мной дома обсудить — без проблем. Но куда-то на публику выносить — это лишнее.

— У вас заканчивается контракт с «Металлургом». Есть понимание, что будет дальше?

— Нет, пока со мной клуб не разговаривал на этот счет. От себя могу сказать, что меня в «Магнитке» всё устраивает. Тут всё отлично, меня хорошо приняли, оказали доверие, дали играть. Надеюсь, своей игрой я доказал, что достоин остаться в Магнитогорске на хороших условиях.

— Изнутри поняли для себя, в чем сила этой команды, выигравшей год назад Кубок Гагарина?

— В единстве. Все как один понимают, что делать. Нет такого, что только кто-то один может пойти и решить момент — у нас на это способны все. Нет такого, как было, к примеру, в первом раунде у «Салавата Юлаева», когда «Сибирь» чуть придержала Джошуа Ливо и сразу у Уфы посыпалось большинство. У нас нет таких людей — каждый опасен для соперника. Одного ярко выраженного лидера в «Магнитке» нет.

— Недавно ушел из жизни Андрей Мартемьянов, под руководством которого в 2017 году играли в «Амуре».

— Тяжело очень, когда такие новости приходят. Соболезнования его семье. Знал прекрасно Андрея Алексеевича. Обидно, когда мы теряем таких людей — настоящих профессионалов и хороших честных мужиков, которые могут сказать всё как есть и что думают. Мартемьянов был из таких.

— Вы не очень много тогда провели при нем в «Амуре», но застали момент, как Мартемьянов готовился к своему первому успешному сезону в КХЛ, когда вывел Хабаровск в плей-офф и пошел на повышение в «Автомобилист». За счет чего ему удалось добиться того успеха?

— Собрался хороший мастеровитый коллектив. Главный тренер нашел для него подходящую тактику. Плюс свои домашние игры на Дальнем Востоке. Много факторов сработало, в том числе удача. Мастерство и опыт Андрея Алексеевича тоже учитывались — неслучайно он каждую из своих команд в КХЛ выводил в плей-офф. Но особенно показательно то, что он это делал с «Амуром» в оба своих прихода, имея разные составы. Как бы банально ни звучало, Дальний Восток — дело тонкое. Ты должен понимать, кому из игроков что надо — кому больше спать, кому-то, наоборот, больше гулять и тренироваться. Всё это индивидуально, и каждый должен найти свою точку. А тренер должен понимать и чувствовать, в каком состоянии команда. И в какой хоккей в нужный момент играть — в атакующий, когда бежишь активно вперед, или, наоборот, где-то переждать и сыграть вторым номером, в откат и на контратаках. Тамбиев в «Адмирале» прекрасно это умеет, поэтому там ребята молодцы, дали бой в этом плей-офф «Трактору». И Мартемьянов умел, поэтому, к примеру, год назад «Амур» достойно сражался с «Металлургом», будущим обладателем Кубка Гагарина.

— Как вам было удобнее восстанавливаться при поездках в составе «Амура»?

— Я не спал целыми днями. Приезжал и старался сразу в дальневосточный часовой пояс войти. На выездах старался тоже жить по местному времени. Мне было так проще. Тяжело было от того, что мы рано заканчивали сезон. Не выходили в плей-офф и в начале марта уже ехали в отпуск. А до начала предсезонки оставалось четыре месяца, и ты не знал, что делать. Лучше, когда поздно заканчиваешь сезон и рано начинаешь готовиться к новому. Когда у тебя всего полтора месяца отпуска. А то тяжело, когда у тебя долгий отпуск. Ты отдохнешь, потренируешься, потом снова отдохнешь и опять потренируешься — это трудно. Проще, когда ты в хоккейном ритме: две недели отдохнул и начал планомерно готовиться к новому сезону. В этом смысле в том же СКА мне было проще, чем в «Амуре», не из-за отсутствия дальних перелетов, а из-за того, что сезон позже заканчивался.

— Вы начинали нынешний сезон в астанинском «Барысе», который сотрясали скандалы в виде двух смен главного тренера, последующего перехода на работу с молодыми хоккеистами, неоднозначных заявлений руководства. Как изнутри это смотрелось?

— Да вы знаете, когда у руководства свои тараканы и оно меняет то одного тренера, то другого, от тебя тут ничего не зависит. Ты вместе со всей командой в шоке и не понимаешь, что будет завтра. Хочется стабильности, но тяжело, когда неясно, кого завтра уволят, кого подпишут. С другой стороны, если от тебя ничего не зависит, ты должен просто выходить и показывать свою игру. Тебя никто не спросит, кого уволить, кого назначить.

— Как расстались с «Барысом»?

— Поступило предложение от «Металлурга». Агент поговорил с руководством «Барыса» — они пошли навстречу. Расстались полюбовно, без претензий. Спасибо им, что дали поиграть в плей-офф, команде-чемпионе.

— О нынешнем главном тренере «Барыса» Галыме Мамбеталиеве говорят, что он практикует устаревшие тренировки с баллонами и вообще тяжелыми нагрузками.

— Это не секрет, что и баллоны присутствуют, и тренировки долгие. Но он главный тренер. У него все карты на руках — это его решения и ответственность.

— Раньше с такими методами сталкивались?

— Нет, если не брать отдельные всплески в МХЛ, когда мы фактически были детьми. Там случалось, что проиграешь матч и на следующий день тренировка без шайб. И то только после отдельных матчей и один день. К такому относились с пониманием. А чтобы такое было в КХЛ и постоянно — такое у меня впервые случилось. Чтобы упражнения с баллонами через день — это как позавтракать.

— Как вы это приняли?

— Сначала в шоке был. Но потом понимаешь, что выбора нет. Надо делать.

— Можно сказать, что это методы из прошлого века?

—Да. Можно летом в предсезонку побегать с баллонами или перед плей-офф — это другое дело. Но когда ты их бегаешь каждый день или через день, стоит задуматься.

— Опытные игроки вроде вас, Антона Бурдасова и Дамира Жафярова пытались обсуждать эти моменты с руководством и тренером?

— Нет. Нам сразу дали понять, что это решение главного тренера и ничего не изменится. Поэтому особо не обсуждалось.

— Можно назвать закономерным провал «Барыса» с его ставкой на молодых игроков, которая последовала в середине сезона?

— Когда я уходил, было еще не очень много проигрышей. Не знаю, что изменилось в клубе после Нового года. Но уже просвета не было. До этого «Барыс» еще как-то цеплялся, а потом совсем плохо стало.

— Кто-то из той молодежи, которой стали в Астане давать постоянную игровую практику, может вырасти в большого игрока уровня КХЛ?

— Там есть пара хороших ребят. Не буду их называть, но они знают свой потенциал. Дай бог, чтобы дальше к ним было доверие. И тогда из них получатся сильные хоккеисты.

— Как отреагировали, когда осенью в соцсетях всплыло видео разговора генерального менеджера «Барыса» Олега Болякина с болельщиками после одного из матчей, в котором он с применением ненормативной лексики жаловался на подписание через его голову ряда игроков из России и Северной Америки, назвав их неликвидом? Приняли на свой счет?

— Нет, на свой счет не принял, поскольку мое имя он не упоминал. Но за других ребят было обидно. Неприятно, когда генеральный менеджер такое говорит. Неважно, так он считает или нет, но это не говорится около арены непонятно кому. Если ты так считаешь, то подойди и скажи в лицо — самому игроку или его агенту. А так, за углом... Зачем это?

— Можно период в «Барысе» назвать самым «веселым» в вашей карьере?

— Да. Дай бог, чтобы он так и остался самым «веселым» в моей карьере.

— Были в шоке от такой организации после нескольких сезонов в СКА?

— Ну я все-таки поиграл в своей карьере и в ВХЛ, так что удивления не было. Хоть потом и выступал в СКА, я не зажравшийся парень, а вполне простой (смеется). Из простой семьи из Новокузнецка, который видел всё в этой жизни. Так что спокойно относился к событиям в «Барысе». Нет ягод на обеде или ужине — я спокойно пойду и сам куплю.

— Удивились быстрому вылету СКА в первом раунде плей-офф?

— Судя по тому, как у них шел сезон, когда они закончили регулярный чемпионат на седьмом месте в Западной конференции и попали в первом раунде на московское «Динамо», особо нет удивления. Тяжелый соперник у них был. Мы и сами вылетели в первом раунде. В плей-офф сейчас вообще нет слабых команд. А уж с такими, как «Динамо», особенно сложно.