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Ветеран ВОВ Киявкин поделился впечатлениями от празднования Дня Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Азарий Киявкин в беседе с корреспондентом «Известий» Николаем Мастеровым поделился своими впечатлениями от празднования Дня Победы в посольстве РФ в Вашингтоне.

«Каждый год я присутствовал (на празднике. — Ред.), в течение примерно 20 лет я посещал этот лицей. И каждый раз оно прекрасно. А сегодня прекрасно [вдвойне]: так хорошо танцевали ребята!» — отметил ветеран, вспоминая выступление детского танцевального коллектива, устроенное специально для гостей вечера.

Азарий Киявкин рассказал, что родился и проживал в Республике Узбекистан (Узбекская ССР). С началом Великой Отечественной войны его вызвали на собрание, где, вручив сапоги и телогрейку, объявили о необходимости отправиться на фронт.

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Акция «Бессмертный полк» впервые за шесть лет прошла в столице США городе Вашингтон 3 мая. «Известия» опубликовали соответствующие кадры с патриотического мероприятия, для участия в котором съехались россияне из разных штатов.

8 мая на территории посольства РФ в Вашингтоне прошли шествие «Бессмертный полк» и акция «Сад памяти». В них участвовали дипломаты России и члены их семей, российские соотечественники, а также представители посольств стран СНГ и учащиеся школы при дипломатической миссии.

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