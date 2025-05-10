Ветеран ВОВ Киявкин поделился впечатлениями от празднования Дня Победы
Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Азарий Киявкин в беседе с корреспондентом «Известий» Николаем Мастеровым поделился своими впечатлениями от празднования Дня Победы в посольстве РФ в Вашингтоне.
«Каждый год я присутствовал (на празднике. — Ред.), в течение примерно 20 лет я посещал этот лицей. И каждый раз оно прекрасно. А сегодня прекрасно [вдвойне]: так хорошо танцевали ребята!» — отметил ветеран, вспоминая выступление детского танцевального коллектива, устроенное специально для гостей вечера.
Азарий Киявкин рассказал, что родился и проживал в Республике Узбекистан (Узбекская ССР). С началом Великой Отечественной войны его вызвали на собрание, где, вручив сапоги и телогрейку, объявили о необходимости отправиться на фронт.
Акция «Бессмертный полк» впервые за шесть лет прошла в столице США городе Вашингтон 3 мая. «Известия» опубликовали соответствующие кадры с патриотического мероприятия, для участия в котором съехались россияне из разных штатов.
8 мая на территории посольства РФ в Вашингтоне прошли шествие «Бессмертный полк» и акция «Сад памяти». В них участвовали дипломаты России и члены их семей, российские соотечественники, а также представители посольств стран СНГ и учащиеся школы при дипломатической миссии.