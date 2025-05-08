Дорога длиною в век: как живут донецкие ветераны

В Донецкой Народной Республике в живых остались 59 ветеранов Великой Отечественной войны. Два человека в Горловке, один в Ясиноватой, один в Волновахе, пять в Мариуполе, двое в Дебальцево, большинство в Донецке. Двадцать перешагнули вековой юбилей. Судьбы этих людей похожи: призыв в Красную армию, освобождение родной земли и Европы, чаще всего — ранения, возвращение к мирной жизни, много работы, дети, внуки. Новое испытание — 2014-й год, когда над их городами вновь загрохотали пушки и полетели снаряды. Специальный корреспондент «Известий» встретился с 97-летним Василием Омельченко и 100-летним Василием Удодом, а также их детьми, и узнал, что такое дорога длиною в век.

Пулеметчик и железнодорожник

Зеленый тихий район города Донецка. Над входом в подъезд нужного мне дома надпись с красной звездой: «Здесь живет ветеран Великой Отечественной». Дверь открывает дочь Василия Поликарповича Удода Валентина. Сам ветеран, одетый в зеленую шерстяную безрукавку (подарок на недавний юбилей), дремлет на диване. 10 февраля ему исполнилось 100 лет.

На полочке — письмо с поздравительными словами, адрес отправителя — «Москва, Кремль». Рядом наградной знак — «Почетный гражданин Донецка», врученный в нынешнем году (его удостоились 17 ветеранов-дончан). И медали — «За мужество», «Орден Славы II степени», «Орден Отечественной войны». Левая кисть у Василия Поликарповича отсутствует — результат давней травмы на производстве. Правая рука целая, но в последние годы ослабла, почти не двигается: в нее, а также в бедро, его ранило в 1944-м.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Пока ветеран дремлет, дочь Валентина знакомит с основными вехами его жизни. Родился в 1925-м в селе Отрадовка Херсонской области. В роду имелись долгожители — например, дед нашего героя прожил те же 100 лет. Во время немецкой оккупации в 1941 году юного Васю с другими ровесниками забрали на металлургический завод в Запорожье — грузить чугунные чушки. Но скоро парень сбежал, вернулся в родную деревню. Дома оставаться было нельзя, и его отправили по родственникам в соседние села, где он прожил до прихода наших в 1943-м.

— В том же году его забрали в армию, — продолжает дочь. — Призвали с двоюродными братьями, привезли в учебный пункт. А там кто-то донес: «Он работал на немцев!» Папу забрали для разбирательств. А остальных новобранцев перебросили срочно на прорыв, и там они все, как один, полегли. После возвращения домой отец, по его словам, ни разу не смог зайти во двор к своему дядьке, у которого погиб сын — призывали их вместе.

Василий Поликарпович Удод в этом году отметил 100-летний юбилей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

После коротких разбирательств молодого солдата отпустили. Он служил командиром расчета пулеметной роты. Воевал на 1-м Белорусском фронте. При освобождении Польши летом 1944-го во время форсирования Вислы сумел переправиться с отрядом и закрепиться на том берегу. Отразил четыре контратаки врага, уничтожил из своего пулемета до 25 фашистов (согласно выписке из наградного документа). Там же получил ранение. В конце года 19-летнего бойца комиссовали по инвалидности.

Поздравительное письмо от президента Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Василий вернулся в родное село, окончил бухгалтерские курсы. Женился на землячке. В 1950-м вместе с супругой перебрался в Сталино, ныне — Донецк: в городе больше возможностей. Устроился на железную дорогу, где впоследствии и получил тяжелую травму. Родились две дочки. Выстроил дом — с одной рукой. Этот дом стал центром для семьи и родственников, где все собирались за большим столом. Только в прошлом году дочь Валя решилась на то, чтобы переехать в квартиру и оставить родное гнездо: не под силу стал уход, ремонт.

— Впервые справим 9 Мая на новом месте, — говорит Валентина. — Ну ничего, выберемся во дворик. А еще обещают для каждого ветерана устроить его личный парад у дома. Если так, дедушке будет приятно.

Василий Поликарпович во время работы на железной дороге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

О происходящем после 2014 года Василий Поликарпович говорил всегда мало. Переживал. И не мог понять, что же происходит, а главное — почему? Год назад перестал читать и смотреть новости и запретил себе что-то рассказывать: слишком больно.

О рецепте долголетия его дочь говорит: природа, свой дом, постоянное движение и работа. А еще — вторая половинка, мама (она ушла из жизни в 2021-м). «Мне повезло с нею. Это самая большая моя удача» — говорил про нее Василий Поликарпович.

Снайпер и артиллерист

97-летний Василий Григорьевич Омельченко живет в самом центре Донецка, недалеко от набережной реки Кальмиус. Сейчас здесь тихо, спокойно. А два-три года назад всего в нескольких сотнях метров от дома разрывались снаряды ВСУ: рамы балкона ветерана до сих пор посечены. Спасаться ему вместе с супругой Лидией Васильевной приходилось в коридоре — между несущих стен, где стояла кровать: садились на нее вдвоем и ждали, пока наступит тишина.

Сын ветерана Юрий Омельченко с фотографией родителей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Сегодня Василий Григорьевич всё больше лежит: не осталось физических сил. А еще повлиял уход дорогой жены — она умерла чуть больше месяца назад, 3 апреля. Сегодня за ветераном ухаживает его старший сын, 74-летний Юрий.

История семьи Омельченко — это, без преувеличения, история воинского служения Родине. Сам ветеран — полковник артиллерийских и ракетных войск. Юрий — подполковник в отставке. Младший сын Александр — майор, ветеран Афганистана, орденоносец. Оба, как и отец, артиллеристы.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Омельченко с женой Лидией и старшим сыном Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Папа родился в 1927 году в селе Бишкинь Сумской области, — рассказывает Юрий. — Отец его, мой дед, был ветераном Первой мировой, имел ранение. Второй дед, по маме, трудился шахтером, а во время войны воевал в партизанском отряде, после — в РККА. Отец пережил немецкую оккупацию. В 1944 году его призвали в армию.

О войне Василий Григорьевич рассказывал мало. Был снайпером. Освобождал Восточную Европу. Получил тяжелую травму, которая беспокоит до сих пор. После победы женился. Окончил Днепропетровское артиллерийское училище, связав последующую службу с этим родом войск. Служил начальником физической подготовки в Сумском артучилище, командовал батареей. Отлично стрелял, владел навыками штыкового боя, играл в баскетбол и волейбол, занимался гимнастикой. Получил высшее военное образование — в Ленинградской академии. В 1970-е был начальником штаба ракетной бригады в Чехословакии.

Мундир полковника Василия Григорьевича Омельченко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

В 1978-м, после выхода в отставку, приехал в спокойный, зеленый Донецк. Завел дачу в поселке Пески, выращивал виноград (сегодня на месте дачного поселка выжженное поле). Нянчился с внуками — их у него трое — и уже восемь правнуков.

На столике в квартире Омельченко — «Книга памяти» участников Великой Отечественной, в которой есть и имя Василия Григорьевича. А еще сборник «Родные поэты», настольный томик ветерана: до последнего времени он читал и учил наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина. На День Победы полковник всегда смотрел военные фильмы: где-то одобрительно кивал, где-то качал головой (если видел недостоверность). Долгие годы посещал донецкий парад. В последнее время на 9 Мая просто выходил с Лидией Васильевной на улицу посидеть на скамеечке. Сын говорит: не знает, хватит ли сил подняться в этом году.

— И воевать можно было учиться у этого поколения, — делится Юрий. — И ценить друг друга, и любить. Всю жизнь они с мамой прошли рука об руку, поддерживая и заботясь друг о друге. Больше семи десятков лет.