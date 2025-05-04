В Вашингтоне впервые за шесть лет прошла акция «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» 3 мая состоялась в Вашингтоне впервые после шестилетнего перерыва. Соответствующие кадры 4 мая публикуют «Известия».
«Это очень важно — устраивать вот такие шествия «Бессмертного полка», чтобы наши дети, внуки, которые рождены уже здесь, знали, что сделали наши деды», — рассказала участница марша Нелли.
Вторая собеседница Татьяна дополнила, что мероприятие важно, чтобы следующее поколение знало настоящую историю, а не переписываемую Западом.
«Мы рады, что, наконец, впервые за шесть лет в Вашингтоне проходит акция «Бессмертный полк». Конечно, в этот день мы не могли не прийти», — поделилась еще одна участница шествия Ирина.
В ходе церемонии соотечественники, съехавшиеся из разных штатов страны, возложили цветы к памятной надписи «Мурманск» и к барельефу «Встреча на Эльбе».
Также на мероприятии звучали в исполнении американского оркестра песни «Марш славянки», «Катюша» и «День Победы».
Ранее в тот же день стало известно, что украинские провокаторы пришли на акцию «Бессмертный полк» в Вашингтоне и попытались сорвать мероприятие. Собравшиеся украинцы размахивали сине-желтыми флагами, скандировали лозунги и мешали проведению мирной демонстрации.