Пострадавший при обстреле ВСУ в Курской области мужчина скончался

Пострадавший 65-летний мужчина в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Званное Курской области скончался в больнице. Об этом 9 мая сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«К сожалению, раненый при обстреле мужчина из Глушковского района скончался. Медикам не удалось его спасти — раны были слишком серьезными», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Врио губернатора Курской области выразил искренние соболезнования родным погибшего.

О пострадавшем при обстреле со стороны украинских боевиков в Курской области стало известно ранее в это день. У пожилого мужчины были зафиксированы множественные осколочные ранения тела.