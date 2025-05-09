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Армия Индии объявила о наборе резервистов из-за конфликта с Пакистаном

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Фото: Global Look Press/Nisar Ul Haq Allaie
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Правительство Индии уполномочило командующего вооруженными силами страны призывать «каждого офицера и каждого зачисленного» в Территориальную армию для обеспечения необходимой охраны и для поддержки или дополнения регулярных войск. Об этом 9 мая сообщило издание Press Trust of India.

9 мая штаб обороны Индии сообщил, что Пакистан атаковал несколько военных баз в Джамму и Кашмире. Бойцы уточнили, что угроза нейтрализована, потерь нет. Телеканал NDTV со ссылкой на источники рассказал, что индийская армия начала ответную операцию в Аравийском море в отношении «многочисленных целей в Пакистане».

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Вооруженные силы Индии 7 мая начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять ударов по инфраструктурным объектам террористических группировок, находящихся на территории Джамму и Кашмир в Пакистане. Исламабад предпринял ответные действия после атак с индийской стороны.

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибло 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие договора по водам Инда.

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