«Известия» вручили 97-летнему ветерану ВОВ репринт газеты от 9 мая 1945 года

«Известия» вручили 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) Николаю Рочеву репринт выпуска газеты от 9 мая 1945 года.

«В День Победы я был в Архангельске, в 33-м запасном стрелковом полку», — рассказал Рочев.

Ветеран рассказал, как оказался в армии: по его словам, он пошел служить, когда ему еще не исполнилось 17 лет. В военкомате пытались отговорить его, но, как подчеркнул ветеран, он твердо стоял на своем — не хотел расставаться с друзьями, которые также отправлялись на фронт.

Участница Великой Отечественной войны Валентина Копосова рассказала «Известиям» 9 мая о работе связисткой в годы войны. Копосова дошла до самого Берлина. На фронте она служила связисткой и работала телеграфисткой на аппарате С-35 — передавала оперативные сводки, разведданные, шифровки и приказы. Рабочий день длился по 12 часов, после чего она возвращалась в часть, рассказала ветеран.