Ветеран ВОВ Валентина Копосова рассказала о работе связисткой

Участница Великой Отечественной войны (ВОВ) Валентина Копосова рассказала «Известиям» 9 мая о работе связисткой в годы войны.

«Фронт есть фронт. И под обстрелами были, и сколько раз — даже не один», — вспоминает она.

Копосова дошла до самого Берлина. На фронте она служила связисткой и работала телеграфистом на аппарате С-35 — передавала оперативные сводки, разведданные, шифровки и приказы. Рабочий день длился по 12 часов, после чего она возвращалась в часть, рассказала ветеран.

Аппаратная, где находились связисты, не раз попадала под бомбежку. Несмотря на опасность, девушки продолжали выполнять свою задачу — работать «вслепую».

Как рассказывает участница ВОВ, она встретила Победу в Берлине.

«Это было, конечно, шикарно. Так радостно. То, чего мы ждали все четыре года. Мы выскочили из аппаратной, кричим: «Ура! Победа! Мы победили!» Это было очень торжественно, а потом — опять в свои аппаратные», — вспоминает Копосова.

Прибывший на военный парад к 80-летию Победы участник Великой Отечественной войны (ВОВ) Александр Трынков рассказал «Известиям» 9 мая о службе на Дальнем Востоке и освобождении Китая. Свои боевые действия он окончил в 1945 году — в ходе освобождения Китая от японских войск.