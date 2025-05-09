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Участник ВОВ рассказал о службе на Дальнем Востоке и освобождении Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Прибывший на военный парад к 80-летию Победы участник Великой Отечественной войны (ВОВ) Александр Трынков рассказал «Известиям» 9 мая о службе на Дальнем Востоке и освобождении Китая.

«Основные мои действия — это освобождение Китая. Вот там мои боевые действия, от Амура до Харбина! Помогло, наверное, воспитание, дисциплина. Выполнять всё безукоризненно, служба», — отметил ветеран, находясь на Красной площади.

Трынкова призвали в армию в январе 1943 года, когда ему было 17 лет. Он оказался на Дальнем Востоке. Советские войска тогда стояли на берегу реки Амур, а на противоположном находились японские.

«Мы друга друга видели. Вели работы по укреплению берега. Боялись, что Япония вступит [в войну]. Германия настаивала, чтобы они открыли фронт, но они четко выдержали нейтралитет», — отметил фронтовик.

Свои боевые действия он окончил в 1945 году — в ходе освобождения Китая от японских войск

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Ветеранов, уже прибывших на Красную площадь, чтобы увидеть своими глазами парад победы в Великой Отечественной войне, встречают волонтеры, после чего сопровождают их дальше по Васильевскому спуску. Для зрителей парада на трибунах подготовили подарки — рюкзаки с эмблемой «Родины-матери».

Утром 9 мая корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что военная техника выдвинулась на Красную площадь для проведения парада Победы, который начнется в 10:00.

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