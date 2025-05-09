Военная техника начала движение в центр Москвы для участия в параде Победы

Военная техника выдвинулась на Красную площадь для проведения парада Победы. Об этом 9 мая сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

«Команда «На старт!» дана, экипажи доложили о готовности, двигатели заведены, воздух сразу же наполнился выхлопными газами. Журналистам всем, как вы видите, выдали шлемофоны. Безопасность, говорят военные, превыше всего. Механизированная колонна начинает движение в самый центр Москвы», — рассказал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Он также отметил, что в этот раз на параде Победы будет в три раза больше военной техники, чем в прошлом году. По его словам, также будут присутствовать и новые образцы машин, впервые принимающие участие в параде.

«Особенно очень много гусеничной техники. Это и танки, и самоходно-артиллерийские установки. И также дебютанты парада — целые «стаи» беспилотников», — рассказал корреспондент.

Один из военнослужащих ВС РФ, командир орудия Андрей Хайруллин повесил на боевую машину портрет своего прадеда, прошедшего Великую Отечественную войну. Чалыкин Никандр Николаевич ушел на войну в звании старшего лейтенанта, был командиром эскадрильи, однако пропал без вести на Западном фронте в октябре 1941 года.

«Почтить память тем самым, я считаю, самое великое дело», — подчеркнул Хайруллин.

В Петропавловске-Камчатском уже прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Колонны парадных расчетов личного состава прошли торжественным маршем по главной площади города.