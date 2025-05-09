Жители Грузии вышли на улицы Тбилиси на акцию «Бессмертный полк». Об этом 9 мая сообщает корреспондент «Известий» Георгий Джабишвили.

На мероприятии, посвященном Дню Победы, председатель парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что этот день был и остается Днем Великой Победы. После официальной части участники акции направились к памятнику Героя Советского Союза Мелитона Кантарии, где возложили цветы к мемориалу.

У мемориала председатель партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти зачитал открытое письмо президента РФ Владимира Путина. В нем глава государства поздравил ветеранов и жителей Грузии с праздником Великой Победы.

«Это исторический день. Мы должны сделать выводы, потому что, к сожалению, фашизм еще не побежден», — сказал Жгенти.

По его словам, важно помнить и учитывать опыт тех поколений, которые сражались с коричневой чумой в годы Великой Отечественной войны.

«Сейчас наша борьба — это слово, телевидение, масс-медиа, с помощью которых мы должны донести до всех, до наших друзей, что фашизм не пройдет. Мир меняется к лучшему, и в этом огромная заслуга России», — добавил Жгенти.

Он подчеркнул, что мировому сообществу стоит прислушаться к Путину, который призывает к мировому порядку и стабильности.

В этот же день посольство США в Москве заявило, что Соединенные Штаты чтут память жертв русского народа во Второй мировой войне. По их словам, победа над нацистской Германией является общей.

Президент РФ Владимир Путин на параде Победы в Москве на Красной площади заявил, что разгром нацизма был достигнут общими усилиями, в том числе победу приблизило открытие второго фронта. Российский лидер отметил, что почти 80% населения многих стран было вовлечено во Вторую мировую войну. Полный разгром нацизма вершился общими усилиями.