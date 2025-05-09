Посольство США в России на 9 Мая назвало победу в войне общей

Посольство Соединенных Штатов в Москве в День Победы 9 мая заявило, что США чтут память жертв русского народа во Второй мировой войне. При этом Победа над нацистской Германией является общей, говорится в сообщении дипмиссии.

«80-я годовщина Победы на Европейском театре военных действий Второй мировой войны — это не только время триумфального празднования, но и момент тишины и благоговейной памяти», — указано в сообщении в Telegram-канале посольства.

В пресс-службе диппредставительства отметили, что помнят, какие жертвы понесли русские люди: блокада Ленинграда — «почти 900 дней изнуряющего голода и ожесточенного сопротивления», павших при боях за Сталинград и Севастополь. А также женщин, копавших окопы, и детей, доставлявших донесения.

«Мы помним вклад американских, советских и других союзных войск в достижение общей цели. Солдат Красной армии, сражавшихся за каждый километр, за каждую деревню, отвоевывая свою землю у захватчиков. <…> В этот день мы чтим тех, чьи жертвы принесли Победу. Победа была общей. И память о ней — тоже», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин на параде Победы в Москве на Красной площади заявил, что разгром нацизма был достигнут общими усилиями, в том числе Победу приблизило открытие второго фронта. Российский лидер отметил, что почти 80% населения Земли было вовлечено во Вторую мировую войну. Полный разгром нацизма вершился общими усилиями многих стран.