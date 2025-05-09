Ветеран Пономаренко рассказал о встречах со Сталиным и Молотовым в годы войны
Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Георгий Пономаренко 9 мая рассказал «Известиям», как общался с главой страны Иосифом Сталиным и народным комиссаром иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым.
«Парад очень хороший, веселый, организован хорошо. Мне понравился. <…> Да, Кенигсберг (сейчас Калининград. — Ред.) освобождал, Берлин освобождал», — сказал Пономаренко.
Ветеран рассказал, что 5 мая 1945 года на фронте он встретился с американскими солдатами, отметив, что в этот день советский и американский фронты оказались «ближе друг к другу». Пономаренко также рассказал, как однажды помог маршалу Советского Союза и Польши Константину Рокоссовскому наладить связь.
Он поделился, что дважды общался со Сталиным и один раз с Молотовым. Ветеран добавил, что встречался со Сталиным на Ялтинской и Потсдамской конференциях, при этом подчеркнув, что Сталин узнал его, когда они встретились во второй раз.
Участница Великой Отечественной войны Валентина Копосова рассказала «Известиям» 9 мая о работе связисткой в годы войны. Копосова дошла до самого Берлина. На фронте она служила связисткой и работала телеграфистом на аппарате С-35 — передавала оперативные сводки, разведданные, шифровки и приказы. Рабочий день длился по 12 часов, после чего она возвращалась в часть, рассказала ветеран.