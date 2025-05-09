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Песков назвал приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы актом героизма

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Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
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Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины Великой Победы является актом героизма, поскольку они решились на визит в РФ, несмотря на чинимые им препятствия. Об этом 9 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В наше время, особенно если говорить о Вучиче и о Фицо, это просто акт героизма, фактически, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти Дню Победы, несмотря на неприкрытое, оголтелое давление, достойно самой высокой оценки», — отметил пресс-секретарь президента в интервью «Первому каналу».

Он добавил, что многие главы государств приехали в Москву на 9 мая, вопреки давлению со стороны.

В мировом масштабе: лидеры 29 государств приедут в Россию на 9 Мая
В дни торжеств Москва станет дипломатической столицей

На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. По его окончании президент РФ Владимир Путин на приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в столицу РФ на торжественные мероприятия ко Дню Победы.

Словацкое издание Pravda 7 мая сообщило, что специальный самолет правительства Словакии с премьер-министром страны Фицо на борту получил запрет на пролет над территориями Латвии, Литвы и Эстонии для участия словацкой делегации в праздновании Дня Победы в Москве. В МИД Латвии объяснили, что участие в мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал позором закрытие воздушного пространства странами Евросоюза для желающих попасть в Москву на празднование Дня Победы.

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