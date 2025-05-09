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В ЕС возмутились приездом Фицо в Москву на 80-летие Победы

Каллас: в ЕС возмутились приездом Фицо в Москву на 80-летие Победы
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Фото: photo.may9.ru/Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Даничев
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Приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) вызвал возмущение в Евросоюзе (ЕС). Об этом 9 мая заявила глава евродипломатии Кая Каллас, прибывшая в этот день вместе с другими чиновниками ЕС на Украину.

Как отметила Каллас, Фицо «стоит на неправильной стороне истории».

«Мы празднуем День Европы в Европе, и я думаю, что это очень символично, что мы здесь. <…> Как же вы можете стоять в Москве сегодня? Я не могу понять», — сказала она во Львове в ходе пресс-конференции глав МИД стран Евросоюза.

В мировом масштабе: лидеры 29 государств приедут в Россию на 9 Мая
В дни торжеств Москва станет дипломатической столицей

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, приезд президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на торжественные мероприятия к 80-й годовщине Великой Победы является актом героизма, поскольку политики приняли решение нанести визит в РФ, несмотря на чинимые им препятствия со стороны.

Гостями парада на Красной площади стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации. По его окончании президент РФ Владимир Путин на приеме поблагодарил зарубежные делегации за приезд в столицу РФ на торжественные мероприятия.

Словацкое издание Pravda 7 мая сообщило, что специальный самолет правительства Словакии с премьер-министром страны Фицо на борту получил запрет на пролет над территориями Латвии, Литвы и Эстонии для участия словацкой делегации в праздновании Дня Победы в Москве. В МИД Латвии объяснили, что участие в мероприятии Кремля 9 мая несовместимо с основополагающими ценностями Европейского союза.

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