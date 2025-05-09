Парад на Красной площади посетили Стивен Сигал и Эмир Кустурица

Парад на Красной площади в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая посетили американский актер, мастер боевых искусств Стивен Сигал и сербский режиссер Эмир Кустурица.

Кроме того, гостями мероприятия стали более 25 иностранных лидеров, а также военные дружественных России стран и зарубежные делегации.

На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде приняли более 11 тыс. военнослужащих, в их числе — 1,5 тыс. бойцов спецоперации. Также по Красной площади прошли парадные расчеты из 13 стран.

Китайские военнослужащие утром в День Победы 9 мая промаршировали по Красной площади, исполнив песню «Священная война» на русском языке. Военные из Китайской Народной Республики (КНР) прошли строем с флагом, хором напевая песню, которая стала гимном защиты Отечества в годы войны 1941–1945-го.