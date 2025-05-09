80 лет Победы: что происходит в Москве и на Красной площади — последние новости сегодня, 9 мая 2025 года

9 мая в России традиционно отметят День Победы. В 10:00 утра на Красной площади начнется парад Победы, а подготовка к нему начинается за несколько часов. В результате движение по некоторым улицам в центре Москвы 9 мая будет ограничено как для автомобилей, так и для общественного транспорта. Подробности — в материале «Известий».

Что происходит в Москве сегодня: последние новости 9 мая

Утром 9 мая в Москве завершаются подготовительные мероприятия ко Дню Победы. В этот праздник Москва наполняется особой атмосферой, проходят парады, концерты, тематические выставки и народные гулянья.

Во время подготовки и проведения праздничных событий центр перекрывают. Москвичи и туристы могут понаблюдать, как военная техника движется к площади и возвращается обратно на базы.

Иностранные гости съезжаются на парад 9 Мая

В юбилейный 2025 год торжественные мероприятия по случаю 9 Мая посетят более 20 лидеров зарубежных стран. Приветствуя их 8 мая, президент России Владимир Путин отметил, что дата 9 Мая — священная для многонационального народа нашей страны.

Также президент подчеркнул, что в разгроме нацизма решающая роль принадлежала именно Советскому Союзу.

Подготовка к параду Победы: последние новости

Репетиции парада Победы продолжались всю весну, а генеральная состоялась утром 7 мая.

Кроме того, улицы столицы и всех остальных городов и сел России украсили к празднику. Повсюду видны флаги и плакаты, а важные транспортные точки украшают световые проекции и транспаранты.

На Доме правительства каждый вечер показывают анимированное изображение монумента «Родина-мать зовет!», который лег в основу логотипа торжеств, посвященных 80-летию разгрома нацизма. А проекция на здании мэрии Москвы рассказывает трогательную историю девочки, чей отец ушел на фронт, а мать осталась работать в тылу.

Погода в Москве и Подмосковье сегодня, 9 мая 2025 года

В Москве на День Победы будет холоднее обычного.

Как заявил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 9 мая ожидается холодная погода с температурой на 5–6 градусов ниже нормы.

Ночью и утром ожидается +1...+3 градуса, днем в столице воздух прогреется до 7 градусов.

По области местами возможны слабые заморозки до −1 градуса, днем воздух прогреется до +9 градусов.

Существенных осадков в это время не ожидается, однако в течение дня 9 мая в Московском регионе прогнозируется небольшой дождь.

Причина похолодания, по словам синоптика, связана с тем, что в регион поступают воздушные массы из приполярных регионов.

Ждать ли воздушную часть парада на 9 Мая, в беседе с MSK1.RU пояснил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

По его словам, финальное решение принимается утром в День Победы, исходя из погоды.

«Воздушному параду может помешать непогода. Например, низкая облачность. У нас самолеты [в День Победы] над Москвой летают на определенной высоте — примерно 150–200 метров. А когда облака ниже 100 метров, какой смысл летать? Авиацию же никто не увидит», — объяснил Сытник.

Перекрытие улиц в Москве сегодня, 9 мая: карта

— С 05:00 до 08:00 закроют движение на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца;

— с 05:30 до окончания мероприятия будет закрыто движение на ряде центральных улиц и набережных;

— с 10:00 до окончания мероприятия будет повторно закрыто движение на участках Волгоградского проспекта и части Садового кольца;

— с 00:01 до 23:59 будет организовано одностороннее движение на участке улицы Петровки и двустороннее движение в Дегтярном, Старопименовском, Никитском и Малом Черкасском переулках;

— с 05:00 до 13:00 в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение;

— с 17:00 до окончания мероприятия будет временно закрыто движение на Волгоградском проспекте, в Шоссейном и Проектируемом проезде № 3502 и по внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Минского шоссе.

Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru

С 05:00 до 08:00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской.

Помимо этого, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, по Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу — на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады.

Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка. Парковка на участках ограничений будет запрещена до 13:00.

Изменится и схема движения в районе Таганской площади. 9 мая с 05:00 до 13:00 организуют двустороннее движение на участках Таганской улицы от улицы Рогожский Вал до Товарищеского переулка, в переулке Маяковского, Марксистском переулке, а также на участке улицы Александра Солженицына от Таганской площади до улицы Станиславского.

С 05:30 до окончания мероприятия для движения транспорта закроют: Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую, Моховую, Большую Никитскую, Болотную и Садовническую улицы. Нельзя будет проехать по улицам Охотный Ряд, Балчуг, Солянке и Петровке.

Проезд закроют и по центральным набережным, среди которых Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Подгорская, Софийская, Пречистенская, Раушская, Болотная, Садовническая и Кадашевская.

Временно также будут недоступны Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Лубочный переулок, Большой и Малый Москворецкие и Чугунный мосты. Также нельзя будет проехать по 1-му и 2-му Раушским переулкам.

С 10:00 до окончания мероприятия перекроют движение транспорта по улицам Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Спасской, Марксистской, в Оружейном переулке, на участке Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы.

Участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады будет также недоступен для проезда.

Подземные пешеходные переходы будут закрыты: с 05:00 до окончания мероприятия на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца — от станции метро «Таганская» до метро «Маяковская», а также на Тверской улице — от станции метро «Маяковская» до станции метро «Охотный Ряд». А с 10:00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца — от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на улице Новый Арбат.