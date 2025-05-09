С 9 Мая! Самые красивые открытки с Днем Победы — со слезами на глазах и благодарностью в сердце на юбилей 80 лет
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- С 9 Мая! Самые красивые открытки с Днем Победы — со слезами на глазах и благодарностью в сердце на юбилей 80 лет
Ежегодно 9 мая в России отмечается День Победы — праздник жизни и свободы. В этот день в нашей стране чтут память героев, разгромивших фашистскую Германию и подаривших всему миру светлое будущее. «Известия» подготовили 50 открыток к 80-летию Великой Победы, которыми можно поделиться с родными и близкими.
Открытки с Днем Победы, 9 Мая
Великая Отечественная война стала самой разрушительной и кровавой в истории нашей страны. В июне 1941 года, когда войска фашистской Германии вторглись в СССР, никто еще не знал, какие испытания предстоит пройти советскому народу и какую цену придется заплатить за Победу.
Никто не думал, что в 1941 году защитники Москвы отправятся с парада на фронт, что в сентябре начнется блокада Ленинграда, которая продлится 872 дня, что в феврале 1943 года в тяжелейшем сражении под Сталинградом Красной армии удастся переломить ход всей войны, что уже летом под Курском немецкие войска окончательно потеряют преимущество на поле боя, что в 1944 году в ходе операции «Багратион» советские войска начнут масштабное контрнаступление, а весной 1945 года — войдут в Берлин как победители.
Поздним вечером 7 мая 1945 года во французском Реймсе был подписан акт о капитуляции фашистской Германии и прекращении боевых действий на всех фронтах. Однако руководство Советского Союза настояло на подписании нового документа в столице государства-агрессора, который включал бы условие о полной и безоговорочной капитуляции.
Поэтому в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина, городе Карлсхорсте, был подписан новый Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Именно это событие считается официальным окончанием Великой Отечественной и Второй мировой войн.
В Европе о долгожданном окончании войны узнали 8 мая, в день подписания Акта. В Советский Союз из-за разницы во времени весть о Победе пришла уже ночью 9 мая. Несмотря на поздний час, люди выходили на улицы, обнимались и поздравляли друг друга, радуясь вновь обретенному миру. Вскоре после этого 9 мая было объявлено государственным праздником — Днем Победы.
В 2025 году Россия отмечает 80-летие Великой Победы. Как и в далеком 1945 году, на Красной площади в Москве пройдет торжественный парад, а масштабные торжества захватят всю страну.
9 Мая — один из наиболее значимых праздников нашей страны. В этот день важно поздравить всех: родных, друзей, знакомых, коллег, ветеранов и даже случайных прохожих. Ведь радость мирной жизни и гордость за тех, кто отстоял на нее право, — общие для всех россиян.
Один из самых простых способов поздравить знакомых с праздником — отправить им красочную открытку. Нужные изображения легко найти в интернете, чаще всего они есть в свободном доступе. Их можно скинуть в семейный, дружеский или рабочий чат, выложить на своей странице в соцсетях или распечатать, чтобы вручить как сувенир.
Поздравления в социальных сетях и мессенджерах уже давно стали неотъемлемой частью любого крупного торжества. Ежегодно тысячи пользователей обмениваются открытками и теплыми пожеланиями в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), Viber, Telegram и других мессенджерах. «Известия» сделали подборку картинок и поздравлений с Днем Победы.
«С 9 Мая, с Днем Победы! Пусть память о тех, кто отстоял наше мирное небо и светлое будущее не меркнет с годами. Желаю вам счастья, любви, благополучия, долгих лет жизни в свободной и процветающей стране!»
«Поздравляю с самым печальным и самым радостным праздником в году — с Днем Победы! Пусть в каждом уголке Земли светит солнце, во дворах играют дети, а вражда уступит место дружбе и единству. Желаю исключительно мирных дней, светлых надежд, больших и маленьких побед!»
«Пусть в День Победы гром праздничного салюта подарит веру в мирное будущее, силы на грандиозные свершения и уверенность в общечеловеческих идеалах — верности, чести и мужестве. Желаю крепкого здоровья, благополучия, согласия в семье и гармонии в душе!»
«День Победы не зря называют «праздником со слезами на глазах» — 9 мая мы отдаем дань уважения тем, кто в страшные военные годы сумел одолеть врага и сохранить для потомков страну, свободу и мирное небо. Пусть память о героях Великой Отечественной войны осветит нам дорогу в прекрасное будущее!»
«С той войны прошло годов немало,
Скоро перевалит счет за век.
Но всё так же 9 мая
Празднует Победу человек!»
«Поздравляю с 9 Мая, с Днем величайшей и самой драгоценной Победы! Пусть трагедии Великой Отечественной войны никогда не повторятся, а небо над нашей страной остается ясным и спокойным. Желаю жить в мире и согласии с собой и близкими, наслаждаться каждым мгновением и смело двигаться к своим мечтам!»
«В День Победы вспомним о тех, кто подарил нам Победу, вырвав ее у врагов, у смерти, голода и горя. Спасибо героям, насмерть сражавшимся за каждый метр родной земли, спасибо труженикам тыла, которые, не щадя себя, поддерживали бойцов на передовой, спасибо простым гражданам, сохранившим в пожаре войны самое важное — человечность. Пусть память о них живет в веках и хранится потомками как бесценное сокровище!»
«От всей души поздравляю с 9 Мая! Пусть каждая весна будет мирной и теплой, а горизонт не чернеет от копоти пожаров и не рвется от взрывов. Желаю вам простых радостей: ясного неба, детского смеха, цветущих садов, надежных друзей и крепких объятий!»
«Вот уже 80 лет мы отмечаем день Победы — праздник скорби и памяти, праздник свободы и жизни, праздник гордости и уважения. Пусть и впредь на всей земле звучат не взрывы, а залпы салютов, пусть в сердцах живет любовь, а не злоба, пусть на чистом и ясном небе не сгущаются больше темные тучи войны!»
«Честь и слава советским солдатам,
Что в бою не свернули с пути,
Что не сдались врагам и утратам,
Что Победу домой принесли!»
«Поздравляю с 80-летием Великой Победы! Желаю мира во всем мире, добра, любви, счастья! Пусть в вашем доме всегда будет тепло и спокойно, дети растут беззаботными и веселыми, а мечты исполняются».
«Ровно 80 лет назад советский народ одержал великую Победу. Героизм, мужество и стойкость людей, шаг за шагом освобождавших родную землю, навсегда останется в истории и в сердцах благодарных потомков. Пусть память о страшных годах Великой Отечественной войны вдохновляет потомков на создание доброго, светлого и безоблачного будущего!»
«Поздравляю с 80-летием Победы! Пусть мир и спокойствие, подаренные защитниками Отечества, не омрачаются тяжелыми событиями и утратами. Пусть в каждом доме царят любовь, радость и благополучие!»
«В День Победы, 9 Мая, возложим цветы к памятнику героям, отдавшим жизнь за будущее нашей страны. Пусть память о них станет вечным огнем, освещающим путь даже в самую темную ночь!»
«С Днем Победы! Желаю ясного, мирного неба, яркого солнца, здоровья, благополучия и любви!»
«С 80-летием Победы! Пусть дети никогда не знают войн, голода и лишений. Пусть голубь мира свободно парит над землей, даря людям радость и надежду!»
«В священный день 9 Мая желаю вам никогда не забывать о том, какую цену наш народ заплатил за Победу, за свободу и великое будущее. Пусть огненно-черный пожар георгиевских лент пылает не только на улицах и площадях, но и в сердцах благодарных потомков!»
«Пусть в День Победы гремят салюты, ревут оркестры, горят алым гвоздики и цветет сирень! Пусть подвиг героев Отечества никогда не канет в лету, а великий праздник в их честь не исчезнет со страниц календаря. С 9 Мая!»
«С 9 Мая, друзья! Пусть слава героев, отстоявших Родину в страшной войне, станет путеводным светом для будущих поколений. Желаю хранить мир в душе и вокруг себя, ценить дни, проведенные с близкими, искренне любить и оставлять обиды в прошлом!»
«Восемьдесят прошло со дня Великой Победы. Давно не гремят взрывы, не крошатся от взрывов стены домов, не горят смертоносные пожары. Но память о Великой Отечественной войне и людях, сумевших защитить родную землю, будет жить и через сто, и через тысячу лет. Никто не забыт, ничто не забыто!»
«С Днем Победы! В этот важный и торжественный праздник желаю вам долгой и счастливой жизни в мире без войн, вражды, голода и лишений!»
«Поздравляю с 9 Мая! Пусть у нас всегда будет солнце, небо, родные, друзья, близкие и мы сами. Желаю счастья в каждом доме, любви в каждом сердце, мира и согласия в каждой стране!»
«С праздником, с 9 Мая! Желаю каждому человеку на земле благополучия, добра, любви и счастья!»
«Великой Победе 80 лет — всего миг в масштабах истории и целая жизнь для нескольких поколений. И хотя мир стремительно меняется, одно останется неизменным — благодарность героям Великой Отечественной войны, подарившим нам ясное небо, счастливую и спокойную жизнь. С юбилеем Победы!»
«Был солдат
на небывалой войне,
На дорогах
обожженной планеты.
Он сначала видел
только во сне
День Победы.
Отступал он и в атаку ходил.
Превозмог он все ранения и беды.
Был готов он жизнь отдать
за один
День Победы!
И ни разу ни слезинки из глаз.
Он усталости и страха не ведал.
А заплакал он
единственный раз:
в День Победы»
(Роберт Рождественский)
«Дорогой дедушка, поздравляю с Днем Победы! Спасибо за то, что в годы войны ты мужественно встретил врага, не отдал ему ни пяди нашей земли и ни дня нашего будущего. Спасибо за твою отвагу, за самоотверженный труд и решимость идти до конца. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и хорошего настроения!»
«Скажем спасибо героям Отечества
За то, что мир принесли человечеству,
За то, что бой дали лютым врагам,
Радость вернули родным берегам!»
«В часы большого торжества
Прохладным ранним летом
Сияет вечером Москва
Незатемненным светом.
Поет на улице народ,
Шумит, ведет беседы.
Так вот он — час, и день, и год
Свершившейся победы!»
(Самуил Маршак)
«Да, Победа далась нам непросто,
И разрушены были дома,
Разрастались под солнцем погосты,
Но не дрогнула наша страна!»
«С 80-летием Победы! Пусть будущее будет счастливым, небо — чистым, надежда — радостной, а любовь — искренней!»
«Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы! Вы — гордость нашей страны, пример мужества, стойкости и чести для многих поколений. Спасибо за счастливое детство и мирную, благополучную жизнь!»
«С 9 Мая, с праздником Победы! Пусть под мирным и чистым небом правят любовь, надежда и взаимоуважение. Желаю крепкого здоровья, согласия в семье и благополучия!»
«От всего сердца поздравляю с юбилеем Победы! Ветеранам желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых дней, радостных встреч и неиссякаемого оптимизма. Молодому поколению желаю помнить историю родной страны, чтить подвиг героев, защищавших Отечество, с гордостью нести знамя свободы и мира!»
«Поздравляю с Днем Победы! Сегодня у многих в глазах стоят слезы: слезы радости, слезы печали, слезы гордости и праведного гнева. Пусть эти чувства живут вместе с памятью о великих подвигах предков, сохранивших для нас мирную, свободную страну!»
«Есть имена и есть такие даты —
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты,
Не замолить по праздникам вины.
И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой»
(Александр Твардовский)
«Слава нашим генералам
И солдатам рядовым.
Слава павшим и живым,
От души спасибо им!
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой!»
(Сергей Михалков)
«9 Мая — особая дата для нашей страны. Она вместила в себя скорбь и торжество, гордость и печаль, надежду и горечь, веру в светлое будущее и решимость противостоять любым врагам. Пусть вечный огонь памяти и впредь горит в наших сердцах. С днем Победы!»
«От всей души поздравляю с 80-летним юбилеем Победы. Пусть каждое поколение с любовью и гордостью хранит в сердце память о храбрых и благородных людях, прошедших сквозь горнило Великой Отечественной войны. Пусть их имена сияют в веках, как вечный огонь, оберегая потомков от зла!»
«С Днем Победы, мои дорогие! Желаю вам мира в душе, здоровья, процветания и благополучия!»
«Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.
Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьей быть должны!»
Ранее «Известия» поделились поздравлениями и стихами к Дню Победы.