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С 9 Мая! Самые красивые открытки с Днем Победы — со слезами на глазах и благодарностью в сердце на юбилей 80 лет

«Известия» подготовили 50 открыток к Дню Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ежегодно 9 мая в России отмечается День Победы — праздник жизни и свободы. В этот день в нашей стране чтут память героев, разгромивших фашистскую Германию и подаривших всему миру светлое будущее. «Известия» подготовили 50 открыток к 80-летию Великой Победы, которыми можно поделиться с родными и близкими.

Открытки с Днем Победы, 9 Мая

Открытка с 9 Мая

Самая красивая открытка с 9 Мая — 80 лет Великой Победе

Великая Отечественная война стала самой разрушительной и кровавой в истории нашей страны. В июне 1941 года, когда войска фашистской Германии вторглись в СССР, никто еще не знал, какие испытания предстоит пройти советскому народу и какую цену придется заплатить за Победу.

Открытка с 9 Мая

Оригинальная картинка к юбилею Победы 1945–2025 для Viber

Никто не думал, что в 1941 году защитники Москвы отправятся с парада на фронт, что в сентябре начнется блокада Ленинграда, которая продлится 872 дня, что в феврале 1943 года в тяжелейшем сражении под Сталинградом Красной армии удастся переломить ход всей войны, что уже летом под Курском немецкие войска окончательно потеряют преимущество на поле боя, что в 1944 году в ходе операции «Багратион» советские войска начнут масштабное контрнаступление, а весной 1945 года — войдут в Берлин как победители.

Открытка с Днем Победы

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
С Днём Победы: новая открытка с георгиевской лентой

Поздним вечером 7 мая 1945 года во французском Реймсе был подписан акт о капитуляции фашистской Германии и прекращении боевых действий на всех фронтах. Однако руководство Советского Союза настояло на подписании нового документа в столице государства-агрессора, который включал бы условие о полной и безоговорочной капитуляции.

Открытка 80 лет Победы

80 лет Победы — поздравление россиянам в открытке

Поэтому в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина, городе Карлсхорсте, был подписан новый Акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Именно это событие считается официальным окончанием Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Открытка с Днем Победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ
Картинка с Вечным огнем и надписью «Спасибо за Победу!»

В Европе о долгожданном окончании войны узнали 8 мая, в день подписания Акта. В Советский Союз из-за разницы во времени весть о Победе пришла уже ночью 9 мая. Несмотря на поздний час, люди выходили на улицы, обнимались и поздравляли друг друга, радуясь вновь обретенному миру. Вскоре после этого 9 мая было объявлено государственным праздником — Днем Победы.

Открытка с 9 Мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Открытка с 9 Мая — 80-летие Победы для Telegram

В 2025 году Россия отмечает 80-летие Великой Победы. Как и в далеком 1945 году, на Красной площади в Москве пройдет торжественный парад, а масштабные торжества захватят всю страну.

Открытка с 9 Мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Торжественное поздравление в России с 9 Мая в 2025 году

9 Мая — один из наиболее значимых праздников нашей страны. В этот день важно поздравить всех: родных, друзей, знакомых, коллег, ветеранов и даже случайных прохожих. Ведь радость мирной жизни и гордость за тех, кто отстоял на нее право, — общие для всех россиян.

Открытка с Днем Победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Патриотичная открытка ко Дню Победы с гвоздиками и орденом

Один из самых простых способов поздравить знакомых с праздником — отправить им красочную открытку. Нужные изображения легко найти в интернете, чаще всего они есть в свободном доступе. Их можно скинуть в семейный, дружеский или рабочий чат, выложить на своей странице в соцсетях или распечатать, чтобы вручить как сувенир.

Открытка с 9 Мая

9 Мая — новая открытка с символикой Победы 1945 года

Поздравления в социальных сетях и мессенджерах уже давно стали неотъемлемой частью любого крупного торжества. Ежегодно тысячи пользователей обмениваются открытками и теплыми пожеланиями в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), Viber, Telegram и других мессенджерах. «Известия» сделали подборку картинок и поздравлений с Днем Победы.

Открытка с 9 Мая

Лучшая картинка с 9 Мая для для WhatsApp и Viber

«С 9 Мая, с Днем Победы! Пусть память о тех, кто отстоял наше мирное небо и светлое будущее не меркнет с годами. Желаю вам счастья, любви, благополучия, долгих лет жизни в свободной и процветающей стране!»

Открытка с Днем Победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Картинка ко Дню Победы с надписью «Мы помним!»

«Поздравляю с самым печальным и самым радостным праздником в году — с Днем Победы! Пусть в каждом уголке Земли светит солнце, во дворах играют дети, а вражда уступит место дружбе и единству. Желаю исключительно мирных дней, светлых надежд, больших и маленьких побед!»

Открытка 80 лет Победы

Юбилейная открытка — 80 лет Великой Победе

«Пусть в День Победы гром праздничного салюта подарит веру в мирное будущее, силы на грандиозные свершения и уверенность в общечеловеческих идеалах — верности, чести и мужестве. Желаю крепкого здоровья, благополучия, согласия в семье и гармонии в душе!»

Открытка с Днем Победы

Салют Победы на открытке — поздравление к 9 Мая

«День Победы не зря называют «праздником со слезами на глазах» — 9 мая мы отдаем дань уважения тем, кто в страшные военные годы сумел одолеть врага и сохранить для потомков страну, свободу и мирное небо. Пусть память о героях Великой Отечественной войны осветит нам дорогу в прекрасное будущее!»

Открытка с Днем Победы

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Современная открытка с ветеранами и георгиевской лентой

«С той войны прошло годов немало,
Скоро перевалит счет за век.
Но всё так же 9 мая
Празднует Победу человек!»

Открытка с Днем Победы

Фото: ТАСС/Роман Наумов
Поздравление с 80-летием Победы — скачать открытку со стихами

«Поздравляю с 9 Мая, с Днем величайшей и самой драгоценной Победы! Пусть трагедии Великой Отечественной войны никогда не повторятся, а небо над нашей страной остается ясным и спокойным. Желаю жить в мире и согласии с собой и близкими, наслаждаться каждым мгновением и смело двигаться к своим мечтам!»

Открытка с 9 Мая

Анимационная открытка с флагом, салютом и датой 9 Мая

«В День Победы вспомним о тех, кто подарил нам Победу, вырвав ее у врагов, у смерти, голода и горя. Спасибо героям, насмерть сражавшимся за каждый метр родной земли, спасибо труженикам тыла, которые, не щадя себя, поддерживали бойцов на передовой, спасибо простым гражданам, сохранившим в пожаре войны самое важное — человечность. Пусть память о них живет в веках и хранится потомками как бесценное сокровище!»

Открытка с Днем Победы

Трогательное изображение с Днем Победы и словами благодарности

«От всей души поздравляю с 9 Мая! Пусть каждая весна будет мирной и теплой, а горизонт не чернеет от копоти пожаров и не рвется от взрывов. Желаю вам простых радостей: ясного неба, детского смеха, цветущих садов, надежных друзей и крепких объятий!»

Открытка с 9 Мая

Красивая открытка на 9 Мая

«Вот уже 80 лет мы отмечаем день Победы — праздник скорби и памяти, праздник свободы и жизни, праздник гордости и уважения. Пусть и впредь на всей земле звучат не взрывы, а залпы салютов, пусть в сердцах живет любовь, а не злоба, пусть на чистом и ясном небе не сгущаются больше темные тучи войны!»

Открытка 80 лет Победы

Картинка в честь 80 лет Победы на фоне Красной площади

«Честь и слава советским солдатам,
Что в бою не свернули с пути,
Что не сдались врагам и утратам,
Что Победу домой принесли!»

Открытка с Днем Победы

Праздничная открытка с Днём Победы и памятником солдату

«Поздравляю с 80-летием Великой Победы! Желаю мира во всем мире, добра, любви, счастья! Пусть в вашем доме всегда будет тепло и спокойно, дети растут беззаботными и веселыми, а мечты исполняются».

Открытка с юбилеем Победы

9 Мая — поздравление с юбилеем Победы, открытка для семьи

«Ровно 80 лет назад советский народ одержал великую Победу. Героизм, мужество и стойкость людей, шаг за шагом освобождавших родную землю, навсегда останется в истории и в сердцах благодарных потомков. Пусть память о страшных годах Великой Отечественной войны вдохновляет потомков на создание доброго, светлого и безоблачного будущего!»

Открытка 80 лет Победы

Светлая картинка ко Дню Победы — 80 лет Победе в ВОВ

«Поздравляю с 80-летием Победы! Пусть мир и спокойствие, подаренные защитниками Отечества, не омрачаются тяжелыми событиями и утратами. Пусть в каждом доме царят любовь, радость и благополучие!»

Открытка с Днем Победы

Картинка с красной звездой и цифрой 80 — День Победы

«В День Победы, 9 Мая, возложим цветы к памятнику героям, отдавшим жизнь за будущее нашей страны. Пусть память о них станет вечным огнем, освещающим путь даже в самую темную ночь!»

Открытка с 9 Мая

Патриотическая открытка — 9 Мая, знамя, гвоздики, ветераны

«С Днем Победы! Желаю ясного, мирного неба, яркого солнца, здоровья, благополучия и любви!»

Открытка с Днем Победы

Авторская открытка с Днём Победы — скачать бесплатно

«С 80-летием Победы! Пусть дети никогда не знают войн, голода и лишений. Пусть голубь мира свободно парит над землей, даря людям радость и надежду!»

Открытка 80 лет Победы

80 лет Победы — открытка с детьми и голубем мира

«В священный день 9 Мая желаю вам никогда не забывать о том, какую цену наш народ заплатил за Победу, за свободу и великое будущее. Пусть огненно-черный пожар георгиевских лент пылает не только на улицах и площадях, но и в сердцах благодарных потомков!»

Открытка с 9 Мая

Картинка 9 Мая с поздравлением в прозе и георгиевской лентой

«Пусть в День Победы гремят салюты, ревут оркестры, горят алым гвоздики и цветет сирень! Пусть подвиг героев Отечества никогда не канет в лету, а великий праздник в их честь не исчезнет со страниц календаря. С 9 Мая!»

Открытка с Днем Победы

Новая открытка — цветы, салют и надпись «С Праздником!»

«С 9 Мая, друзья! Пусть слава героев, отстоявших Родину в страшной войне, станет путеводным светом для будущих поколений. Желаю хранить мир в душе и вокруг себя, ценить дни, проведенные с близкими, искренне любить и оставлять обиды в прошлом!»

Открытка с 9 Мая

С 9 Мая! Яркая картинка с флагом России и словами памяти

«Восемьдесят прошло со дня Великой Победы. Давно не гремят взрывы, не крошатся от взрывов стены домов, не горят смертоносные пожары. Но память о Великой Отечественной войне и людях, сумевших защитить родную землю, будет жить и через сто, и через тысячу лет. Никто не забыт, ничто не забыто!»

Открытка 80 лет Победы

Картинка с надписью «Никто не забыт» — 80 лет Победе

«С Днем Победы! В этот важный и торжественный праздник желаю вам долгой и счастливой жизни в мире без войн, вражды, голода и лишений!»

Открытка с Днем Победы

Современное поздравление — открытка к Дню Победы – 2025

«Поздравляю с 9 Мая! Пусть у нас всегда будет солнце, небо, родные, друзья, близкие и мы сами. Желаю счастья в каждом доме, любви в каждом сердце, мира и согласия в каждой стране!»

Открытка с 9 Мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Фото на 9 Мая

«С праздником, с 9 Мая! Желаю каждому человеку на земле благополучия, добра, любви и счастья!»

Открытка с Днем Победы

ИЗВЕСТИЯ
Праздничная открытка — ордена, гвоздики, пламя, Победа

«Великой Победе 80 лет — всего миг в масштабах истории и целая жизнь для нескольких поколений. И хотя мир стремительно меняется, одно останется неизменным — благодарность героям Великой Отечественной войны, подарившим нам ясное небо, счастливую и спокойную жизнь. С юбилеем Победы!»

Открытка с Днем Победы

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
День Победы — 80 лет: красивая открытка для WhatsApp

«Был солдат
на небывалой войне,
На дорогах
обожженной планеты.
Он сначала видел
только во сне
День Победы.

Отступал он и в атаку ходил.
Превозмог он все ранения и беды.
Был готов он жизнь отдать
за один
День Победы!

И ни разу ни слезинки из глаз.
Он усталости и страха не ведал.
А заплакал он
единственный раз:
в День Победы»

(Роберт Рождественский)

Открытка с 9 Мая

Открытка к 9 Мая — мирное небо, весна, память о героях

«Дорогой дедушка, поздравляю с Днем Победы! Спасибо за то, что в годы войны ты мужественно встретил врага, не отдал ему ни пяди нашей земли и ни дня нашего будущего. Спасибо за твою отвагу, за самоотверженный труд и решимость идти до конца. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни и хорошего настроения!»

Открытка с Днем Победы

Теплая картинка ко Дню Победы — поздравление для дедушки

«Скажем спасибо героям Отечества
За то, что мир принесли человечеству,
За то, что бой дали лютым врагам,
Радость вернули родным берегам!»

Открытка с Днем Победы

Фото: ТАСС/Роман Пименов
Открытка в стиле «Спасибо за Победу» — 9 мая 2025

«В часы большого торжества
Прохладным ранним летом
Сияет вечером Москва
Незатемненным светом.

Поет на улице народ,
Шумит, ведет беседы.
Так вот он — час, и день, и год
Свершившейся победы!»

(Самуил Маршак)

Открытка с Днем Победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»
Открытка с историческим кадром и надписью «1945–2025»

«Да, Победа далась нам непросто,
И разрушены были дома,
Разрастались под солнцем погосты,
Но не дрогнула наша страна!»

Открытка с 9 Мая

Трогательное поздравление к 9 Мая — открытка с солдатом

«С 80-летием Победы! Пусть будущее будет счастливым, небо — чистым, надежда — радостной, а любовь — искренней!»

Открытка 80 лет Победы

Картинка к 80-летию Победы

«Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы! Вы — гордость нашей страны, пример мужества, стойкости и чести для многих поколений. Спасибо за счастливое детство и мирную, благополучную жизнь!»

Открытка с Днем Победы

Открытка с ветеранами на параде — 9 Мая, День Победы

«С 9 Мая, с праздником Победы! Пусть под мирным и чистым небом правят любовь, надежда и взаимоуважение. Желаю крепкого здоровья, согласия в семье и благополучия!»

Открытка с 9 Мая

9 Мая — праздничная открытка для детей и взрослых

«От всего сердца поздравляю с юбилеем Победы! Ветеранам желаю крепкого здоровья, долгих и счастливых дней, радостных встреч и неиссякаемого оптимизма. Молодому поколению желаю помнить историю родной страны, чтить подвиг героев, защищавших Отечество, с гордостью нести знамя свободы и мира!»

Открытка 80 лет Победы

Юбилейная открытка — 80 лет Победы, георгиевская лента

«Поздравляю с Днем Победы! Сегодня у многих в глазах стоят слезы: слезы радости, слезы печали, слезы гордости и праведного гнева. Пусть эти чувства живут вместе с памятью о великих подвигах предков, сохранивших для нас мирную, свободную страну!»

Открытка с Днем Победы

Скачать бесплатно открытку для соцсетей ко Дню Победы 2025

«Есть имена и есть такие даты —
Они нетленной сущности полны.
Мы в буднях перед ними виноваты,
Не замолить по праздникам вины.

И славословья музыкою громкой
Не заглушить их памяти святой.
И в наших будут жить они потомках,
Что, может, нас оставят за чертой»

(Александр Твардовский)

Открытка с Днем Победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Картинка с цитатой о войне и Победе — 9 Мая 1945–2025

«Слава нашим генералам
И солдатам рядовым.
Слава павшим и живым,
От души спасибо им!

Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой!»

(Сергей Михалков)

Открытка с Днем Победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Поздравление с Днем Победы — открытка с орденами и стихом

«9 Мая — особая дата для нашей страны. Она вместила в себя скорбь и торжество, гордость и печаль, надежду и горечь, веру в светлое будущее и решимость противостоять любым врагам. Пусть вечный огонь памяти и впредь горит в наших сердцах. С днем Победы!»

Открытка с 9 Мая

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Открытка с 9 Мая — красочная и патриотичная

«От всей души поздравляю с 80-летним юбилеем Победы. Пусть каждое поколение с любовью и гордостью хранит в сердце память о храбрых и благородных людях, прошедших сквозь горнило Великой Отечественной войны. Пусть их имена сияют в веках, как вечный огонь, оберегая потомков от зла!»

Открытка 80 лет Победы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Картинка «80 лет Победы» — скачать бесплатно для поздравлений

«С Днем Победы, мои дорогие! Желаю вам мира в душе, здоровья, процветания и благополучия!»

Открытка с Днем Победы

Тёплая открытка ко Дню Победы с надписью «С любовью!»

«Войны я не видел, но знаю,
Как трудно народу пришлось,
И голод, и холод, и ужас –
Всё им испытать довелось.

Пусть мирно живут на планете,
Пусть дети не знают войны,
Пусть яркое солнышко светит!
Мы дружной семьей быть должны!»

Открытка с Днем Победы

С Днем Победы! Юбилейная открытка с флагом и цветами

Ранее «Известия» поделились поздравлениями и стихами к Дню Победы.

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