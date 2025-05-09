Китайские военные спели «Священную войну» во время марша по Красной площади

Китайские военнослужащие утром в День Победы 9 мая промаршировали по Красной площади в Москве, исполнив песню «Священная война» на русском языке. Кадры публикуют «Известия».

Военные из Китайской Народной Республики (КНР) прошли строем с флагом, хором напевая песню, которая стала гимном защиты Отечества в годы войны 1941–1945.

Утром 9 мая корреспондент «Известий» Роман Польшаков сообщил, что военная техника выдвинулась на Красную площадь для проведения парада Победы. Механизированная колонна начала движение в самый центр Москвы.

Ветеранов, уже прибывших на Красную площадь, чтобы увидеть своими глазами парад победы в Великой Отечественной войне, встречают волонтеры, после чего сопровождают их дальше по Васильевскому спуску. Для зрителей парада на трибунах подготовили подарки — рюкзаки с эмблемой «Родины-матери».