День Победы: как отмечают 9 Мая в разных городах России

В 2025 году по всей России отмечают 80 лет Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Это один из самых важных праздников в истории страны. Во всех городах России проводятся тематические мероприятия и памятные акции. Так, в Севастополе волонтеры в рамках патриотической акции «Свеча Победы» выложили надпись «80 лет Победе» в Гагаринском парке. Как еще чтили память воинов — в галерее «Известий»