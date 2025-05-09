День Победы: как отмечают 9 Мая в разных городах России

В 2025 году по всей России отмечают 80 лет Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Это один из самых важных праздников в истории страны. Во всех городах России проводятся тематические мероприятия и памятные акции. Так, в Севастополе волонтеры в рамках патриотической акции «Свеча Победы» выложили надпись «80 лет Победе» в Гагаринском парке. Как еще чтили память воинов — в галерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Первыми День Победы начали встречать жители Дальнего Востока. Во Владивостоке на юбилейном параде показали боевые машины пехоты
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Важной частью праздника стало возложение цветов и венков к Вечному огню в разных городах страны. В Севастополе на праздник приходили семьями, вместе с дедами и правнуками
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Память павших героев почтили в Севастополе главнокомандующий Черноморским флотом Сергей Пинчук и губернатор Севастополя Михаил Развожаев
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Традиционно во многих регионах прошла акция «Бессмертный полк». В 2025 году жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и некоторых других городов снова пронесли по улицам портреты ветеранов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов
Участники акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ангелина Васенина
Творческие коллективы приготовили на 9 Мая танцевальные номера, посмотреть на которые можно было на центральных площадях городов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Огнева
В юбилейной программе принимали участие как действующие военнослужащие, так и курсанты профильных учебных заведений
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Фото: Министерство обороны РФ
Традиционно парады начинались с торжественной речи и минуты молчания, за которыми следовали проход пеших колонн и проезд военной техники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Рустам Солтукиев
Гостями торжественных мероприятий стали ветераны из всех регионов и участники военных событий прошлых лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Зенина
В завершение парадов военные скандировали «Ура!» и поздравляли с юбилеем Победы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Рамазан Рашидов
Для дагестанского Каспийска парад 2025 года стал одним из самых зрелищных, участие в нем принял и командующий Каспийской флотилией Олег Зверев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный парад на Красной площади открыла знаменная группа со штандартами 10 фронтов завершающего периода Великой Отечественной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова
Трансляцию торжественного мероприятия можно было посмотреть на больших экранах во многих районах столицы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Демонстрация военной техники на Красной площади в 2025 году включала новые колесные самоходные артиллерийские установки 2С44 «Гиацинт К» и 2С43 «Мальва», а также беспилотники — дальние «Герани» и «Гарпии», разведывательные «Орланы» и дроны-камикадзе «Ланцет»
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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
В завершение парада главы государств возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Таким образом Владимир Путин и руководители зарубежных государств, приехавших на Парад Победы, почтили память советских воинов, освободивших Родину и Европу от нацизма
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