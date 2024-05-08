Помнить всё: акции ко Дню Победы в России и мире

Наступает один из главных праздников — День Победы. В Москве на Поклонной горе развернули большую Георгиевскую ленту, копию Знамени Победы, а также флаг «Юнармии» в рамках акции «Символы Великой Победы». Особые торжества состоялись и за пределами нашей страны. Как почтили подвиг советских воинов-освободителей — в фотогалерее «Известий»