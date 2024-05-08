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Помнить всё: акции ко Дню Победы в России и мире

Специальные мероприятия прошли в самых разных уголках планеты
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Акции ко Дню Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Наступает один из главных праздников — День Победы. В Москве на Поклонной горе развернули большую Георгиевскую ленту, копию Знамени Победы, а также флаг «Юнармии» в рамках акции «Символы Великой Победы». Особые торжества состоялись и за пределами нашей страны. Как почтили подвиг советских воинов-освободителей — в фотогалерее «Известий»
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Акции ко Дню Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Участники проекта «Московское долголетие» вместе с профессиональными танцорами и молодежью исполнили «Вальс Победы» на площади Победителей на Поклонной горе
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Акции ко Дню Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ
В столице Южной Кореи Сеуле прошел «Бессмертный полк»
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Акции ко Дню Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ
«Бессмертный полк» на улицах Аланьи в Турции
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Акции ко Дню Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Участники «Бессмертного полка» в Уганде
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Акции ко Дню Победы
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Во Владивостоке состоялся «Победный заплыв» в акватории Амурского залива
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Акции ко Дню Победы
Фото: РИА Новости/Фонд «Крылатая память Победы»

Восстановленный истребитель И-16 — один из символов Великой Отечественной войны — пролетел над Новосибирском

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Акции ко Дню Победы
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Прибытие ретропоезда «Поезд Победы» на железнодорожный вокзал Владивостока. Поезд включает в себя пассажирские вагоны для ветеранов, платформы с историческими реконструкциями и экспозициями военной техники времен Великой Отечественной войны

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Акции ко Дню Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Несмотря на ограничения местных властей, памятные акции прошли и в Берлине
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Акции ко Дню Победы
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

101-летняя ветеран войны Антонина Михайловна Водяникова (Прокуданова) приветствует мини-парад в ее честь в Новосибирске

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Акции ко Дню Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ
На улицах Панамы прошла акция «Бессмертного полка»
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Акции ко Дню Победы
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Пелагия Тихонова
Москвичи увидели постановку «Синий платочек Победы» детского коллектива «Созвездие» на станции метро «Курская»
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Акции ко Дню Победы
Фото: РИА Новости/Sputnik/Мурад Оруджев
Дети в Баку во время шествия «Бессмертного полка»
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Акции ко Дню Победы
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
На Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена запущен тематический поезд «Подвиг народа»
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
«Бессмертный полк» в Казани у памятника погибшим медицинским работникам Татарстана
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
«Свечи памяти» зажгли в Мемориальном комплексе «Концлагерь «Красный» в Симферополе
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