Рябков анонсировал продолжение диалога России и США по работе посольств

Российские дипломаты планируют проведение новых консультаций РФ и США по восстановлению работы посольств. Как отметил 9 мая заместитель главы МИД России Сергей Рябков, есть понимание, что в данном направлении наметился прогресс.

«Да, это будет, пока дат нет. Но есть понимание, что контакт необходим. Это направление в принципе рабочее, есть прогресс, надо его наращивать», — приводит его слова «РИА Новости».

Как добавил высокопоставленный дипломат, если США кардинально не изменят к лучшему свою политику на российском направлении, никаких перспектив сохранения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не будет.

В контактах РФ и США также фигурируют вопросы экономического характера, однако в настоящее время они не являются главными. Ключевые темы для разговора с Вашингтоном сегодня другие, отметил Рябков.

14 апреля глава российского МИДа Сергей Лавров сообщил, что у Москвы и Вашингтона есть понимание, как двигаться по возобновлению работы посольств. Министр заявил, что диалог по этому вопросу постепенно налаживается, при этом желание возобновить работу посольств есть с обеих сторон.

Он также добавил, что Вашингтон не направлял Москве предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате. Как отметил Лавров, в случае получения РФ соответствующего предложения российская сторона обозначит свое видение равноправных переговоров.