Президент Туркмении прибыл в Москву для участия в мероприятиях ко Дню Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов 9 мая прибыл в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). «Известия» публикуют кадры его прибытия в аэропорт.

В прошлом году Бердымухамедов принимал участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в качестве почетного гостя.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 мая также прибыл в столицу России для участия в мероприятиях к 80-й годовщине победы в ВОВ. Позже президент Сербии Александр Вучич, прилетевший в Москву днем ранее, выложил видео, на котором он жмет руку Фицо на фоне Кремля.

В тот же день в Москву прибыл и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер посетит военный парад 9 мая на Красной площади. Также в столицу РФ прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.