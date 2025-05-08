Премьер Словакии Фицо прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 мая прибыл в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что его самолет приземлился в аэропорту Внуково. Кроме того, ожидается, что в ходе своего визита Фицо проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне стало известно, что специальный самолет правительства Словакии с Фицо на борту получил запрет на пролет над территориями Латвии, Литвы и Эстонии для участия словацкой делегации в праздновании Дня Победы.

Ранее 8 мая Путин, выступая перед главами иностранных делегаций, которые приехали для празднования годовщины Победы заявил, что этот день является священным для многонационального народа России. Он также отметил, что к победе над нацизмом вели общие усилия народов Европы, США, Африки, а также Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки.