Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях к 80-летию Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 8 мая прибыл в Москву, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Белорусский лидер посетит военный парад, который пройдет 9 мая на Красной площади.
Также в столицу РФ по случаю грядущего Дня Победы прилетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. Сегодня в Москве президент Казахстана проведет ряд встреч с главами иностранных государств», — сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.
Ранее в этот же день в Москву прибыл президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик для участия в мероприятиях к 80-летию победы в ВОВ. До него утром прибыл президент Эфиопии Тайе Ацке-Селассие.
7 мая на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы, прибыл в Москву президент Сербии Александр Вучич. Он подчеркнул, что ему безразлична реакция западных стран на его визит в РФ.