Представители западных стран используют русофобию в качестве политического давления для подмены понятий и попыток фальсифицировать итоги Второй мировой войны. Об этом 8 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в предисловии к книге итальянского журналиста Винченцо Лоруссо De russophobia.

«Русофобия, как это убедительно демонстрируется в данной работе, — это не спонтанная эмоция, а инструмент политического давления, оправдания агрессии, подмены понятий, деформации памяти», — подчеркнула она.

По ее мнению, западные страны используют русофобию для фальсификации итогов Второй мировой войны. Она подметила, что в этом процессе участвуют те же институты, которые недавно заявляли о необходимости сохранить демократию и плюрализм мнений.

Захарова также обратила внимание, что в книге De russophobia внимательно изучены исторические и актуальные факты. Так, Лоруссо подробно реконструирует контекст, который позволяет понять не только то, что произошло, но и причины, по которым западному обществу была представлена информация об этих событиях определенным образом.

Она также напомнила, что Россия и Италия ранее помогали друг другу. Так, в годы Второй мировой войны, во времена послевоенного восстановления и в трагические моменты природных катастроф СССР приходил на помощь Италии. А в трагические дни теракта в Беслане республика оказала неоценимую помощь РФ. В марте 2020 года Россия помогла итальянцам в первые дни начала пандемии коронавируса, направив бригады врачей.

«Это всё проявления глубинного народного чувства, которое, как показывает книга, не подвластно ни политическим манипуляциям, ни идеологической конъюнктуре», — заключила Захарова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 мая заявил, что в странах Прибалтики продолжается политика русофобии, которая распространяется и на их европейских партнеров. Он добавил, что такие действия свидетельствуют о нарастающих противоречиях внутри Европейского союза (ЕС).