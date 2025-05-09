Военные группировки войск «Север» в Курской области поздравили ветеранов с 9 Мая

Военнослужащие 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе группировки войск «Север» в Беловском районе Курской области поздравили ветеранов, тружеников тыла и детей войны с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Об этом 9 мая сообщили в Минобороны.

«Поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, тех, кто подарил нам победу. <…> Мы подарили им небольшие знаки внимания: цветы, подарки, теплые слова и пожелания. От себя пообещали нести Знамя Победы дальше», — рассказал заместитель командира взвода с позывным Тень.

В настоящее время военнослужащие 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ продолжают выполнение поставленных задач в ходе проведения спецоперации, добавили в ведомстве.

В преддверии 80-летия Дня Победы военнослужащие Омского ракетного объединения совместно с юнармейским отрядом и учениками Кормиловкой средней школы Омска 8 мая поздравили 100-летнего ветерана Михаила Ивановича Шалагинова с приближающимся праздником. Шалагинов принимал участие в Курской битве, где в августе 1943 года был впервые ранен. В числе наград у него есть ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени за мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками.