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Военнослужащие ВС РФ поздравили 100-летнего ветерана ВОВ в преддверии Дня Победы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В преддверии 80-летия Дня Победы военнослужащие Омского ракетного объединения поздравили 100-летнего ветерана Михаила Ивановича Шалагинова с приближающимся праздником.

Военнослужащие Центра обеспечения Омского ракетного объединения совместно с юнармейским отрядом и учениками Кормиловкой средней школы Омска сердечно поздравили Михаила Шалагинова, вручив ему подарок, а затем прошли под окнами ветерана торжественным маршем под звуки песен военных лет, исполняемых военным духовым оркестром.

Михаил Иванович Шалагинов родился в Омской области. Зимой 1943 года он, будучи выпускником шестимесячных курсов Омского пехотного училища, вместе с сослуживцами был направлен на фронт, где стал пулеметчиком стрелкового полка. Шалагинов принимал участие в Курской битве, где в августе 1943 года был впервые ранен.

После очередного ранения летом 1944 года Михаил Иванович, занимая позицию командира пулеметного отделения, на фронт уже не вернулся: осколок немецкого снаряда лишил его пальцев на правой руке.

Ветеран Великой Отечественной войны был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени за мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В послевоенные годы за успехи в мирном труде он стал кавалером ордена Трудового Красного Знамени, был награжден медалью «За доблестный труд» и другими наградами.

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В Минобороны РФ 8 мая сообщили, что военнослужащие группировки войск «Восток» оказали адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают на территории Донецкой Народной Республики.

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