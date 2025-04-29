Под «куполом» танка: как меняется боевая работа бронетехники в зоне СВО

В ходе наступления на покровском направлении пехоту огнем поддерживают танкисты, несмотря на беспрецедентную плотность применения дронов-камикадзе со стороны врага. Бронированные машины работают как с закрытых огневых позиций, так и выходя на прямую наводку при поддержке бронегрупп, идущих на штурм. О том, как проходит боевая работа и как усиливают броню танков, приспосабливаясь к современным угрозам, «Известия» узнали в танковом подразделении группировки «Центр».

Как усиливают защиту танков

Танки Т-72Б3М недавно пришли на смену газотурбинным Т-80 в горном подразделении ЦВО. Даже в своем изначальном, заводском виде эта модификация уже имеет дополнительную защиту башни сверху. В начале специальной военной операции такие конструкции из металлических решеток распространялись на российских танках, их производили силами ремонтных подразделений и иногда даже укрепляли мешками с песком. В тот момент основную угрозу нашим машинам представляли поставляемые на Украину противотанковые ракетные комплексы третьего поколения, такие как американский «Джавеллин». Ранее в ходе армяно-азербайджанского конфликта, где танки различных поколений столкнулись с массовым применением подобных ПТРК и дронов-камикадзе, стала очевидна их уязвимость при атаке сверху, и во многих подразделениях ее учитывали. Очень быстро сначала в прессе, а потом и в войсках жесткие конструкции дополнительной противокумулятивной защиты башни стали называть мангалами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

И количество, и эффективность ПТРК третьего поколения у украинской армии оказалось несколько преувеличенными. На первом этапе СВО многие комплексы, спешно поставлявшиеся на Украину, не обладали достаточно подготовленными расчетами, имели просроченные элементы питания. Также украинские боевики не смогли выработать тактику их применения в бою. Поэтому, хотя эти виды оружия и представляли большую опасность для бронетехники на начальном этапе СВО, но в целом не дали того эффекта, на который рассчитывали на Украине и в странах НАТО. А вот эволюция беспилотников-камикадзе сделала их одной из важнейших угроз для танков.

— К «мангалу» мы поставили «купол». Делаем его из стекловолоконной арматуры для гибкости, чтобы дрон не сдетонировал, а запутался в сетях или отпружинил от них. А под куполом уже крепкий каркас, который называется «мангал», на нем сверху динамическая защита. И обязательно — устройства радиоэлектронного подавления разных видов, установлены и на крыше, и сзади. Их непосредственно перед выездом устанавливают, — рассказывает командир танка группировки «Центр» рядовой Григорий Гуренко.

Его танк, прикрытый «куполом», чаще используется для работы с закрытых огневых позиций. Такая защита позволяет выдержать многократные попадания FPV-дронов и сохраняет возможность поворота башни танка по всей окружности. Для скрытного передвижения и нахождения в промежуточных точках стоянки корпус танка прикрыт дополнительным маскировочным комплектом, уменьшающим заметность машины в инфракрасном спектре. Именно ИК-камеры зачастую используются ночными беспилотниками для поиска целей. Один из командиров рассказывает случай, когда сам не сразу смог обнаружить свой замаскированный танк, наблюдая с воздуха за его передвижениями.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— У нас экипаж под стрельбу с закрытых позиций сейчас заточен. На прямую наводку нас еще не выпускали, для этого требуется больше опыта. Это на самом деле несложно: смотришь особенности местности, маскировку. Главное — выставить правильно танк по направлению стрельбы, немного задрать нос, чтобы он правильно осаживался, — объясняет Григорий.

Рядовой Гуренко пришел в армию по мобилизации и свой боевой путь начал по той же специальности, по которой проходил срочную службу, — снайпером-разведчиком. При подписании контракта выразил желание стать танкистом, после обучения занял должность наводчика-оператора, а позже стал командиром.

— До мобилизации я работал поваром в ресторанах города Красноярска. Есть опыт в приготовлении еды, но эта работа уже приелась. Да и готовить в таких условиях, как здесь, я не люблю, я привык, чтобы у меня всё было, как на профессиональных кухнях, поэтому желания оставаться поваром на службе у меня не было, — объясняет Григорий свой выбор боевых специальностей, несмотря на то что опытные повара всегда ценятся в любом военном коллективе.

Как изменилась тактика танковых подразделений

Николай Кирсанов, командир танкового взвода группировки «Центр», рассказывает, что тактика и управление танковыми подразделениями сегодня изменились. Даже младшим командирам часто необходимо разворачивать полноценные пункты управления в условиях, когда машины взвода разбросаны по разным удаленным позициям и действуют по отдельности. Непосредственно из своей боевой машины командир взвода командует в тех случаях, когда в наступлении взвод действует на прямой наводке.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Когда я был на должности командира танка, я выходил в составе бронегрупп, заводил боевые машины пехоты. А в качестве командира взвода у меня такого опыта еще не было. В СВО тактика танкового боя поменялась, и мы, отталкиваясь от опыта, постоянно адаптируемся, продумываем шаги наперед, — делится Николай Кирсанов. Он поясняет, что контакты между подразделениями налажены хорошо и идет постоянный обмен опытом по специальности.

— «Купол» — это изобретение, скажем так, нашего главного инженера в батальоне. Он вложил много сил и продумал эту конструкцию. Человек с опытом, неоднократно и на прямую наводку выкатывался, и с закрытых огневых позиций работал. Сам он по образованию сварщик. И каждый из нас по чуть-чуть что-то добавил, — рассказывает Николай о том, как меняется тюнинг танков в их подразделении.

Реан Истомин, оператор-наводчик, недавно вернулся с боевой работы под Покровском, где уничтожал укрепления врага на самых подступах к городу. Он хорошо проявил себя в первых боевых выездах в умении вести огонь с закрытых огневых позиций и специализируется именно на этом типе действий. 21-летний башнёр подписал контракт почти сразу после срочной службы и отправился в зону СВО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань