Автомобиль загорелся на дублере Калужского шоссе в Новой Москве

Автомобиль загорелся на дублере Калужского шоссе в районе поселка Сосенское в Новой Москве. Об этом 8 мая сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — указано в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что движение по дублеру в сторону области перекрыто, и призвали водителей заранее выбирать альтернативные маршруты.

В селе Сосновка Заринского района Алтайского края 8 мая трое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП. Уточняется, что в результате происшествия трое несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Заринскую центральную районную больницу (ЦРБ).