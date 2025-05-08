В результате ДТП в Алтайском крае пострадали трое несовершеннолетних

Трое несовершеннолетних пострадали в результате ДТП в селе Сосновка Заринского района Алтайского края. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе госавтоинспекции региона.

«Поздним вечером в селе Сосновка Заринского района 12-летний водитель мопеда Racer-G5, перевозя восьмилетнего пассажира, не справился с управлением, выехал на встречную полосу дороги, где допустил столкновение с мотоциклом «ИЖ Планета-5», не зарегистрированным в установленном порядке, под управлением водителя 2000 года рождения, находящимся в нетрезвом состоянии, который перевозил 14-летнюю девочку-пассажира», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате происшествия трое несовершеннолетних получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Заринскую центральную районную больницу (ЦРБ). Водитель мотоцикла получил также травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

В госавтоинспекции отметили, что у всех участников ДТП отсутствовали мотошлемы. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку. По факту происшествия проводится проверка.

В Кировской области 7 мая произошло ДТП двух автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще трое пострадали. Отмечается, что 22-летний водитель и 18-летний пассажир автомобиля ВАЗ погибли, водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Haval получили травмы.