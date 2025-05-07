Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Кировской области

В Кировской области произошло столкновение двух автомобилей, в результате два человека погибли, еще трое пострадали. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

«В Нолинском районе на 149-м км автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны произошло столкновение автомобилей ВАЗ – 2110 и Haval», — указано в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что 22-летний водитель и 18-летний пассажир автомобиля ВАЗ погибли, водитель и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Haval получили травмы.

В настоящее время проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Накануне источник «Известий» сообщил, что на юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси и машины марки Range Rover, в результате чего, предварительно, пострадали четыре человека. Уточнялось, что инцидент произошел на улице Братеевская.