Несколько человек пострадали в результате ДТП с такси на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием автомобиля такси и машины марки Range Rover, в результате чего, предварительно, пострадали четыре человека. Об этом 6 мая сообщил источник «Известий».

Уточняется, что инцидент произошел на улице Братеевская. По предварительным данным, при столкновении через лобовое стекло иномарки вылетела девочка, в такси пострадал один человек.

В Госавтоинспекции МВД России в этот же день сообщили о том, что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 254 ДТП, в которых погибли 33 и получили ранения 284 человека. 29 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств.