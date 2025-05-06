В России произошло 254 ДТП за минувшие сутки

За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 254 ДТП, в которых погибли 33 и получили ранения 284 человека. 29 из погибших были пассажирами и водителями транспортных средств. Об этом 6 мая сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов зафиксировано 19 ДТП, в которых погибших нет, но 25 участникам дорожного движения потребовалась медпомощь. Причиной 13 происшествий с автобусами стало нарушения ПДД, допущенные водителями других транспортных средств.

В результате 73 ДТП, 34 из которых произошли на пешеходных переходах и 39 вне зоны их действия, погибли четыре пешехода, еще 72 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших — 26 детей-пешеходов, 14 из которых получили травмы при пересечении проезжей части в непредназначенных для этого местах. При аналогичных обстоятельствах получили телесные повреждения 36 взрослых пешеходов.

Так, в городе Карасуке Новосибирской области 28-летний водитель легковой автомашины в дневное время совершил наезд на 32-летнюю женщину-пешехода, которая перебегала проезжую часть дороги в зоне видимости организованного пешеходного перехода. В результате происшествия пешеход оказалась в больнице с травмами. При этом ближайший нерегулируемый пешеходный переход находится в 40 м от места ДТП.

За минувшие сутки зарегистрировано 49 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получил 51 юный участник дорожного движения, в том числе 12 пассажиров, три велосипедиста и пять водителей мототранспорта в возрасте до 16 лет. Погибших детей нет.

Кроме того, в некоторых регионах страны продолжается временное перекрытие движения в связи со сложной паводковой ситуацией или неблагоприятной погодой. Так, в Северной Осетии — Алании из-за сильного дождя со вчерашнего вечера временно прекращено движение на федеральной автодороге А-164 «Транскам» от населенного пункта Бурон (65 км) до северного портала Рокского тоннеля (94 км). В Тюменской области в связи с подтоплением проезжей части продолжается временное прекращение движение на 13 автомобильных дорогах регионального значения.

Госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам при планировании поездок на дальние расстояния в этих и соседних регионах следить за прогнозом погоды и информацией СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. В случае негативного прогноза стоит на время воздержаться от использования личного автотранспорта.

Если поездка всё же необходима, следует заранее определить с местами возможного объезда проблемных участков. Перед выездом нужно проверить техническое состояние транспортного средства, работу световых приборов, «дворников», тормозной системы, наличие шин по сезону и уровень топлива в бензобаке.

«Призываем водителей в условиях осадков и ограничения видимости снижать скорость и увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, а также отказаться от частых перестроений, избегать резких маневров и обгонов, строго соблюдать требования правил дорожного движения, связанных с началом движения, перестроением, поворотом, разворотом и остановкой. От соблюдений всех этих элементарных мер автотранспортной безопасности зависят не только ваши личные жизнь и здоровье, но также жизни и здоровье ваших пассажиров и других участников дорожного движения», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Накануне сообщалось, что в Госдуме предложили прописывать в инструкции по применению лекарственных препаратов, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, предупреждения для водителей о недопустимости управления автомобилями после приема таких препаратов.