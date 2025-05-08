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СМИ сообщили об ужесточении требований к английскому для мигрантов в Британии

Daily Mail: Британия ужесточила требования к знанию английского для мигрантов
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Фото: Global Look Press/Julia Kilian
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Правительство Великобритании планирует ввести более жесткие требования по знанию мигрантами английского языка, чтобы обеспечить их интеграцию в общество. Об этом 8 мая пишет Daily Mail.

Сообщается, что на данный момент мигранты должны продемонстрировать только базовое владение языком, что эквивалентно квалификации уровня GCSE (общему сертификату о среднем образовании), но новые предложения повысят требования до гораздо более продвинутого уровня, сопоставимого со стандартом B2 (пороговый продвинутый уровень владения английским языком).

Мигранты также должны будут уметь составлять четкие, хорошо структурированные, детальные тексты на сложные темы.

Уточняется, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявит о провале системы иммиграции на основе баллов, введенной экс-премьером Борисом Джонсоном после Brexit, и изложит реформы, направленные на уменьшение чистой миграции и содействие экономическому росту.

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Американский лидер Дональд Трамп 2 марта подписал указ об утверждении английского языка государственным в США. Соответствующий документ был опубликован 1 марта на сайте Белого дома. Также уточняется, что признание английского языка государственным будет способствовать единству граждан, укрепит общие национальные ценности и станет гарантом последовательной работы правительства.

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